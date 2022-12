Marah muore in Firefly Lane stagione 2 parte 1? (morirà?)

FIREFLY LANE (L a R) SARAH CHALKE come KATE e YAEL YURMAN come MARAH nell’episodio 104 di FIREFLY LANE. Cr. PER CORTESIA DI NETFLIX © 2020

Viale delle lucciole La prima parte della stagione 2 è uscita da un paio di settimane, ma alcune persone stanno guardando i nuovi episodi solo ora per la prima volta. Gli ultimi nove episodi sono pieni di devastanti colpi di scena, tra cui la rivelazione della verità sul motivo per cui Kate e Tully hanno un enorme litigio.

Grandi spoiler avanti per Viale delle lucciole stagione 2 parte 1

La prima parte della seconda e ultima stagione rivela che Tully e Kate hanno smesso di essere amiche perché una notte Tully guidava ubriaca per andare a prendere Marah, e hanno avuto un incidente d’auto. Kate non è riuscita a perdonare la sua migliore amica per aver messo in pericolo sua figlia. Naturalmente, c’è un po’ di più nella storia oltre a Tully che si “ubriaca” e guida, ma di seguito vi diremo cosa succede a Marah nell’incidente.

Marah muore in Firefly Lane stagione 2 parte 1?

Per fortuna, sia Tully che Marah sopravvivono all’incidente d’auto. Detto questo, Marah rimane gravemente ferita nel relitto, con conseguente necessità di un intervento chirurgico alla spalla e diversi punti di sutura. Anche se Marah non muore, il fatto che la sua vita sia stata messa a repentaglio è ciò che pone fine all’amicizia tra Kate e Tully. Kate non riesce a perdonare la sua migliore amica di lunga data perché ogni volta che la vede, tutto ciò a cui riesce a pensare è Marah che sta per morire.

Marah morirà in Firefly Lane stagione 2 parte 2?

Anche se Marah non muore nella prima metà della seconda stagione, significa che sarà al sicuro nella seconda parte della seconda stagione? Marah probabilmente starà bene a meno che lo spettacolo non ci dia una svolta a sorpresa. Ma siamo abbastanza sicuri che un altro personaggio importante morirà negli ultimi sette episodi, quindi non sembra che Marah morirà. In realtà, pensiamo che ci sia la possibilità che Marah si sposi nel prossimo gruppo di episodi!

Viale delle lucciole La seconda parte della stagione 2 inizierà in streaming l’8 giugno 2023.