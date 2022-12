Manifest stagione 4 parte 2 e altri spettacoli Netflix che terminano nel 2023

È stato un altro grande anno per Netflix e siamo così entusiasti di tutto ciò che accadrà nel nuovo anno. Abbiamo già appreso di molti programmi Netflix nuovi e di ritorno che dovrebbero arrivare nel 2023. Tuttavia, alcuni di questi programmi Netflix di ritorno termineranno il prossimo anno. Se siete curiosi di sapere quali spettacoli si concluderanno nel 2023, non vi resta che continuare a leggere.

Lo streamer ha già confermato che spettacoli come Lo stregone, Ombra e ossa, Banche Esterne, Voi, Ginny e Georgia e molti altri torneranno con nuove stagioni nel 2023. Inoltre, alcuni dei nuovi programmi Netflix che dovrebbero uscire il prossimo anno sono Freeridge, Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria, Un uomo per intero, Lockwood & Co, La regina Charlotte: una storia di Bridgerton eccetera.

Anche se siamo al settimo cielo nel vedere tornare tutti i nostri programmi preferiti, non possiamo fare a meno di sentirci rattristati dal fatto che sarà l’ultima volta che li rivedremo sui nostri schermi. Molti degli spettacoli che stiamo per elencare sono andati avanti per un po’ di tempo e abbiamo guardato fedelmente ogni stagione che è stata pubblicata. Sicuramente non sarà facile dire addio, ma teniamo le dita incrociate affinché ogni spettacolo finisca con una nota alta. Tuttavia, siamo solo contenti di vedere i nostri programmi preferiti ottenere le conclusioni delle serie.

Serie Netflix che terminano nel 2023

Tutti gli spettacoli Netflix di ritorno elencati di seguito non hanno ancora date di uscita ufficiali, ma sono confermati o dovrebbero uscire nel 2023. Per dare il via all’elenco, abbiamo deciso di iniziare con uno dei migliori spettacoli Netflix di fantascienza attualmente in streaming, Manifesto.

Manifest stagione 4 parte 2

Dopo un’incredibile prima parte di Manifesto stagione 4, la serie di fantascienza concluderà completamente la sua storia quando Manifesto la stagione 4 parte 2 arriva sullo streamer nel 2023. Siamo stati così felici di scoprire che Netflix ha ripreso lo spettacolo per una quarta e ultima stagione dopo che Fox ha deciso di rinunciare a un’altra stagione. Anche se ci sarebbe piaciuto Manifesto per avere più di quattro stagioni, almeno è stata data una quarta stagione di 20 episodi di grandi dimensioni per concludere la serie. A partire dal 2 dicembre, gli episodi finali sono attualmente in fase di montaggio alla perfezione in post-produzione. Il creatore dello spettacolo Jeff Rake spera in un rilascio nella primavera del 2023, ma nulla è stato ancora confermato.

Firefly Lane stagione 2 parte 2

Viale delle lucciole è tornato con la prima parte alla sua seconda e ultima stagione il 2 dicembre, e non abbiamo ancora finito tutto quello che è successo nello show, specialmente quel finale scioccante. Ora siamo più che pronti a vedere come finirà la storia di Tully e Kate Viale delle lucciole stagione 2 parte 2. La nostra attuale previsione di rilascio è che gli episodi finali verranno rilasciati nella primavera del 2023 o nell’estate del 2023. Crediamo che il primo in cui potremmo vedere il ritorno dello show sia aprile 2023. Qualunque cosa prima di aprile farebbe uscire anche la parte 2 vicino al rilascio della prima parte. A Netflix in genere piace distribuire le sue parti/stagioni ai suoi spettacoli. Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Non ho mai stagione 4

Uno dei nostri gruppi immaginari preferiti di amiche ragazze entrerà nel loro ultimo anno nel prossimo Io non ho mai stagione 4. Ancora una volta, gli spettatori vedranno Devi e il suo caro gruppo di amici navigare al liceo mentre si destreggiano tra i tipici problemi adolescenziali e le loro vite amorose. Tuttavia, questa sarà l’ultima volta che vedremo questi personaggi sullo schermo perché Io non ho mai la stagione 4 è l’ultima stagione. Chi sceglierà Devi? Finirà con Ben o Paxton? Forse finirà con qualcuno di nuovo o si renderà conto che non ha bisogno di avere una relazione e sceglierà invece se stessa. Non vediamo l’ora di scoprirlo! Probabilmente stiamo guardando una versione primaverile o estiva del 2023 poiché è allora che le nuove stagioni di Io non ho mai in genere escono. Non ci resta che aspettare e vedere cosa decide Netflix.

La corona stagione 6

Una delle serie Netflix più costose dovrebbe concludersi nel 2023. Stiamo parlando della popolare serie drammatica storica, La corona. La corona la stagione 6 è l’ultima stagione e coprirà la monarchia britannica dalla fine degli anni ’90 all’inizio degli anni 2000. Ciò significa che puoi aspettarti che l’ultima stagione esplori la tragica morte della defunta principessa Diana, tra le altre cose. Stiamo aspettando La corona la stagione 6 arriverà su Netflix nell’autunno del 2023. È allora che vengono generalmente rilasciate le nuove stagioni dello spettacolo. Probabilmente stiamo guardando una data di uscita a novembre poiché è allora che sono uscite le stagioni precedenti oltre alla stagione 2. Condivideremo la data di uscita ufficiale una volta che Netflix lo rivelerà.

Il ragazzo migliore stagione 3

Ragazzo in alto è stato confermato che terminerà la sua corsa su Netflix con una terza e ultima stagione. Tecnicamente, ci sono quattro stagioni del dramma poliziesco britannico, con una quinta stagione in arrivo. La serie originale è andata in onda su Channel 4 per due stagioni prima di essere abbandonata. Quindi, nel 2017, Netflix ha deciso di far rivivere la serie. La terza e la quarta stagione sono state presentate in anteprima su Netflix nel 2019 e nel 2022, ma lo streamer le ha presentate come prima e seconda stagione.

Il dramma poliziesco è stato rinnovato per una terza stagione nel marzo 2022. Netflix lo ha successivamente confermato Ragazzo in alto la terza stagione arriverà nel 2023. Per ora, la nostra ipotesi migliore è che la terza stagione uscirà nell’estate o nell’autunno del 2023. Certo, potremmo sbagliarci, e Ragazzo in alto la stagione 3 potrebbe uscire prima di quanto previsto. Non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà lo streamer.

Quali programmi Netflix ti rattrista vedere finire nel 2023? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.