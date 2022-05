Manifest stagione 4 non arriverà su Netflix a giugno 2022 (nuovi aggiornamenti)

Anche se sembra che aspetteremo un bel po’ ManifestoIl debutto come serie originale Netflix, l’attesa potrebbe finire presto. Sfortunatamente, questo non significa Manifesto la stagione 4 arriverà su Netflix a giugno 2022.

Produzione sulla prima parte del Manifesto la stagione 4 è terminata di recente e il cast e la troupe si sono presi una breve pausa dopo la fine delle riprese. Considerando che Netflix ha ritirato la serie il 28 agosto 2021 e le riprese di 10 episodi sono già terminate meno di un anno dopo… è una grande svolta!

Ovviamente, ci sono ancora altri 10 episodi della stagione 4 di Manifest da girare, ma abbiamo il vago sospetto che le riprese riprenderanno presto. Il 24 maggio, Luna Blaise ha twittato che la pausa è quasi terminata, segnalando che vedremo presto il cast di nuovo insieme.

Anche se la prima metà dell’ultima stagione non inizierà in streaming a giugno 2022, abbiamo una buona idea di quando potremmo vedere non solo la prima metà ma anche la seconda metà. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul rilascio di Manifesto stagione 4 su Netflix.

Aggiornamenti sul rilascio di Manifest stagione 4

Riprese in corso Manifesto la stagione 4, parte 1, è iniziata nel novembre 2021 e si è conclusa nell’aprile 2022. Se le riprese di una parte riprenderanno quest’estate, ci aspettano altri cinque o sei mesi di produzione, con un’altra manciata di mesi in attesa di post-produzione.

I manifesti hanno seguito la presa in giro del creatore Jeff Rake secondo cui la parte 1 uscirà a novembre 2022, supponendo che quei 10 episodi usciranno il 4 novembre (un venerdì e il giorno in cui i passeggeri del volo 828 sono tornati a casa). La produzione lascia anche il posto alla parte 2 che uscirà nell’aprile 2023, in particolare il 7 aprile, che è anche un venerdì e il giorno in cui il volo 828 è decollato.

Naturalmente, quelle sono solo predizioni, per di più istruite. Netflix offrirà alcuni aggiornamenti e anticipazioni Manifesto stagione 4 martedì 6 giugno come parte della Netflix Geeked Week. Speriamo in un possibile primo sguardo o forse in una conferma della finestra di rilascio. dovremo aspettare e vedere!

Resta sintonizzato per saperne di più Manifesto notizie e aggiornamenti da Netflix Life!