Manifest stagione 4 è l’ultima stagione? Confermato il destino della serie

La notizia della cancellazione di Manifest nel giugno 2021 ha sconvolto la base di fan dello show, ma dopo un’appassionata campagna, Netflix ha accettato di riprendere la serie per più episodi.

Dopo un’attesa agonizzante, il primo lotto di quei nuovi episodi è finalmente arrivato, regalando ai fan l’attesissimo capitolo successivo dopo che la stagione 3 si è conclusa con un cliffhanger sbalorditivo.

Tuttavia, il ritorno di Manifest ha visto sorgere domande tra i fan poiché molti spettatori si chiedono se la stagione 4 sarà l’ultima stagione dello show.

Manifesto: Stagione 4 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11497 Manifesto: Stagione 4 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/0wkMl-igRio/hqdefault.jpg 1175225 1175225 centro 13872

La stagione 4 di Manifest è volata su Netflix venerdì 4 novembre 2022.

La nuova stagione riprende la storia a due anni da quando gli eventi della terza stagione e il brutale omicidio di Grace hanno sconvolto le vite della famiglia Stone.

La nuova stagione riprende la storia mentre un Ben devastato continua a piangere per sua moglie e cerca Eden, sua figlia rapita.

Michaela ora guida la scialuppa di salvataggio da sola mentre un Ben addolorato si è dimesso, il che le lascia un compito quasi impossibile poiché ogni mossa dei passeggeri sopravvissuti viene osservata.

Con l’avvicinarsi della data della morte incombente, i passeggeri rimasti iniziano a diventare sempre più disperati mentre cercano un percorso per la sopravvivenza.

Nel frattempo, un misterioso pacco che Cal riceve cambia tutto ciò che i sopravvissuti sanno sul volo 828 e potrebbe rivelarsi la chiave per svelare i segreti delle Chiamate che li hanno colpiti dal fatidico incidente.

Manifesto © Netflix | Peter Kramer

Manifest stagione 4 è l’ultima stagione?

Sì, la stagione 4 sarà purtroppo l’ultima puntata di Manifest.

Come parte dell’accordo di Netflix per salvare lo spettacolo dalla cancellazione, il servizio di streaming ha annunciato che la quarta stagione sarebbe servita anche come capitolo finale.

Anche se questo potrebbe essere deludente per i fan dello show, che originariamente doveva avere sei stagioni, è un destino migliore di quello che potrebbe essere successo a Manifest se Netflix non fosse intervenuto per dare alla serie un’ultima stagione.

Manifesto © Netflix

La stagione 4 è stata divisa in due parti

Mentre il nuovo capitolo concluderà Manifest, Netflix sta cercando di prolungare leggermente la vita dello spettacolo dividendo la stagione in due parti.

In totale, la stagione 4 di Manifest sarà composta da 20 episodi, ma verranno pubblicati in due parti da 10 episodi ciascuna.

Il primo dei quali è stato rilasciato il 4 novembre mentre la seconda parte arriverà in un secondo momento, ancora da annunciare.

Mentre i fan sono stati lasciati con un’attesa agonizzante per l’episodio 11, la durata della stagione di grandi dimensioni rende Manifest la stagione 4 la puntata più lunga dello spettacolo, poiché la stagione 1 comprendeva 16 capitoli mentre le stagioni 2 e 3 avevano entrambe 13 episodi.

Prima dell’uscita della nuova stagione, sono stati rivelati i titoli dei primi 10 episodi.

Toccata e fuga Tutti Chiamano Volo alto Andare in giro gracchiare Cuscinetto relativo Romeo Posizione completamente verticale e bloccata Rendez-vous Illusione di inversione

Manifesto © Netflix | Scott McDermott

La stagione 4 di Manifest è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 4 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, il tempo di rilascio della quinta stagione di The Crown: quando sono i nuovi episodi su Netflix?