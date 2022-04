Manifest stagione 4 e altri programmi di fantascienza Netflix in arrivo nel 2022

Ci sono tonnellate di popolari programmi Netflix che torneranno con le nuove stagioni nel 2022 e siamo entusiasti di ogni nuova uscita. Ma sembra che gli spettacoli Netflix del genere fantascientifico stiano prendendo il sopravvento quest’anno e non ci lamentiamo!

La maggior parte degli spettacoli di fantascienza in arrivo quest’anno sono serie tanto attese e i fan hanno aspettato pazientemente il loro arrivo. Ci sono stati un paio di aggiornamenti qua e là, ma tutti stavano aspettando l’aggiornamento principale, gli annunci sulla data di rilascio.

Fortunatamente, Netflix ha costantemente annunciato le date di uscita per questi tanto attesi spettacoli Netflix e ora i fan possono iniziare a prepararsi per la loro uscita.

La formazione di fantascienza sembra molto promettente con le uscite previste di Manifesto stagione 4, Locke e chiave stagione 3, L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 e molti altri.

Programmi di fantascienza Netflix in arrivo nel 2022

Non tutti gli spettacoli in questo elenco hanno ancora date di uscita ufficiali, ma dovrebbero arrivare quest’anno. Per dare il via alla lista, inizieremo con lo spettacolo di cui non ne abbiamo mai abbastanza, Manifesto.

Manifestazione stagione 4

Non credo ci sia molto da dire Manifesto a parte il fatto che è una delle migliori serie originali Netflix, e se non l’hai ancora vista, ti stai perdendo! Inizialmente, era uno spettacolo della NBC prima che la rete cancellasse la serie dopo solo tre stagioni. Fortunatamente, il nostro streamer preferito alla fine ha visto il potenziale dello show e ha ripreso la serie di fantascienza per la quarta e ultima stagione. La storia inizia con i passeggeri e l’equipaggio di un aereo che riappaiono improvvisamente dopo essere misteriosamente scomparsi per cinque anni e mezzo. Netflix non ha ancora comunicato una data di uscita, ma si dice che il primo lotto di episodi di Manifesto la stagione 4 potrebbe arrivare su Netflix a novembre.

Locke e Key stagione 3

Locke e chiave è una di quelle serie che una volta che inizi a guardare, devi solo vedere fino alla fine. È basato sull’omonima serie di fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodríguez. Locke e chiave racconta la storia della famiglia Locke che torna alla loro casa ancestrale dopo l’assassinio del patriarca. Ma questa casa non è la tua casa normale. È pieno di porte oscure e chiavi che piegano la realtà per aprirle. Una volta che la famiglia Locke si trasferisce, scoprono rapidamente che esiste un’entità demoniaca con una missione tutta sua. Locke e chiave la stagione 3 non ha ancora una data di uscita esatta, ma Netflix ha annunciato che arriverà entro la fine dell’anno.

The Umbrella Academy stagione 3

Dovrebbe essere una delle più grandi uscite di Netflix in arrivo quest’anno L’Accademia degli Ombrelli stagione 3. Dopo quasi due anni di attesa, i fan potranno finalmente vedere la terza stagione. Entrambe le stagioni 1 e 2 sono andate molto bene sullo streamer e hanno ricevuto recensioni per lo più positive da critici e spettatori allo stesso modo. Ci aspettiamo che la terza stagione vada altrettanto bene. L’Accademia degli Ombrelli la stagione 2 si è conclusa con uno scioccante cliffhanger, quindi non vediamo l’ora di vedere come la storia continuerà nella terza stagione. Preparati perché L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 arriverà su Netflix il 22 giugno!

Stranger Things stagione 4

Cose più strane la stagione 4 è probabilmente l’uscita più attesa su Netflix quest’anno. La serie di fantascienza è stata creata dagli incredibilmente talentuosi Duffer Brothers e ha avuto molto successo nel corso della sua corsa. Esso ha lanciato molti giovani attori emergenti verso la celebrità come Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e altri. La prima stagione era incentrata sulla scomparsa di un ragazzo e sull’apparizione di una strana ragazza con capacità psicocinetiche. I fan non vedono l’ora di essere riaccompagnati Cose più strane mondo, e l’attesa è quasi finita. La quarta stagione è divisa in due volumi, con il primo volume in uscita il 27 maggio e il secondo volume in arrivo il 1 luglio.

Alice in Borderland stagione 2

Prima c’era Gioco del calamaroc’era Alice nella terra di confine. Sebbene gli spettacoli non siano esattamente gli stessi, entrambi sono incentrati su personaggi che cercano di sopravvivere a giochi pericolosi. Purtroppo, Alice nella terra di confine non ha ricevuto tanto successo quanto Gioco del calamaro, ma lo spettacolo è comunque riuscito a fare bene da solo. Appena due settimane dopo l’uscita della prima stagione su Netflix, lo streamer ha deciso di rinnovare la serie per una seconda stagione. Netflix non ha annunciato la data di uscita esatta per Alice nella terra di confine stagione 2, ma è confermato che arriverà a dicembre.

Quali programmi di fantascienza Netflix non vedi l’ora di vedere quest’anno? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto!