“Manifest” Stagione 4: data di uscita di Netflix e tutto ciò che sappiamo finora

Manifesto La stagione 4 arriverà esclusivamente su Netflix a livello globale con le riprese iniziate a novembre 2021. Benvenuti nella nostra anteprima in grande formato per l’ultima stagione dello show che approfondisce tutto ciò che sappiamo e ciò che ci aspettiamo dalla stagione 4 di Manifesto presto su Netflix in tutto il mondo.

Questa anteprima è stata pubblicata per la prima volta a settembre 2021 ed è stata aggiornata l’ultima volta a gennaio 2022 per riflettere notizie e aggiornamenti. Tienilo nei segnalibri.

The Road to Manifest Stagione 4 su Netflix

Prima di guardare al futuro, diamo un’occhiata alla strada verso Manifesto stagione 4.

La storia di Manifest è iniziata nel 2018 quando il volo 828 è decollato nell’episodio pilota della NBC. La serie ha conquistato gli spettatori essendo il nono spettacolo più votato della NBC. La NBC ha ordinato una seconda e una terza stagione, tuttavia il numero di spettatori è diminuito notevolmente.

Secondo quanto riferito, la prima stagione ha avuto in media 12,61 milioni di spettatori, che sono diminuiti di oltre la metà quando è iniziata la messa in onda della terza stagione.

Nell’estate del 2021, la scritta era sul muro per Manifesto ed è qui che inizia la sequenza temporale con Netflix.

La NBC ha cancellato lo spettacolo poco dopo Manifesta il finale della terza stagione è andato in onda il 10 giugno 2021. In un probabile ultimo tentativo di dare più visibilità allo spettacolo, la Warner Brothers Television (che è il principale proprietario dello spettacolo) ha concesso in licenza le stagioni 1-2 a Netflix il 10 giugno 2021 come abbiamo prima segnalato.

Una volta che le prime due stagioni dello show sono uscite su Netflix sia negli Stati Uniti che in Canada, lo spettacolo è decollato. I primi 10 di Netflix sono stati la prima indicazione che lo spettacolo stava risuonando con la sua comparsa tra i primi 10 per settimane.

A partire dal 17 settembre 2021 lo spettacolo si è piazzato nella top 10 degli Stati Uniti per 94 giorni e 78 giorni in Canada.

Molti articoli sono nati su come Manifesto è stato il più grande spettacolo negli Stati Uniti per l’estate (anche se è stato contestato) è stato sufficiente per far girare la palla nelle conversazioni per un revival.

Dal revival dello show, Netflix ha rivelato che tra il 27 giugno e il 12 settembre, le stagioni 1-3 sono state guardate almeno 214.520.000 milioni di ore solo negli Stati Uniti e in Canada.

Dopo settimane e mesi di avanti e indietro (e molte note privilegiate che i colloqui erano in corso per gentile concessione di Deadline) alla fine è stato raggiunto un accordo e il 28 agosto 2021 è stata annunciata un’ultima stagione di grandi dimensioni.

La terza stagione è stata aggiunta a Netflix il 21 agosto 2021 con il Canada subito dopo.

Un pezzo approfondito di The Hollywood Reporter fornisce più contesto sulla cancellazione e il rinnovo e ha rivelato che 25 milioni di persone hanno verificato lo spettacolo su Netflix entro 28 giorni.

Alcuni dei punti critici per Netflix sono stati la raccolta dei diritti globali e assicurarsi che il cast potesse tornare con la maggior parte dei contratti del cast scaduti.

È qui che entriamo in ciò che sappiamo finora sulla stagione 4.

Tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 4 di Manifest

Ripensando all’annuncio del 28 agosto che la serie era stata ripresa, sono stati rivelati molti dettagli chiave.

Ricapitoliamo quelli ora:

La stagione 4 sarà composta da 20 episodi, tuttavia uscirà in 2 o più parti.

La prima parte arriverà su Netflix a fine 2022 (solo in alcune regioni)

Netflix rilascerà la quarta stagione esclusivamente a livello globale.

Netflix acquisirà i diritti globali per le tre stagioni precedenti, anche se verrà distribuito lentamente in tutto il mondo.

Hulu e Peacock perderanno lo spettacolo a fine settembre 2021.

La stagione 4 sarà l’ultima stagione di Manifesto.

Jeff Rake continuerà i suoi doveri di showrunning per l’ultima stagione.

I produttori esecutivi della nuova stagione includono Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine e Len Goldstein.

Warner Brothers Television, Compari Entertainment, Netflix Productions e Universal Television sono le società di produzione dietro lo spettacolo.

Nell’articolo di Hollywood Reporter, Jeff Rake ci ha fornito un’indicazione su cosa possiamo aspettarci dalla stagione 4 riferendosi agli ultimi 20 episodi come “incredibilmente visivi”.

Alcuni hanno ipotizzato che potremmo sperimentare un salto temporale nella stagione 4. Ciò potrebbe avere senso dato che la serie alla fine coinciderà con la data di morte nel 2024.

Ciò potrebbe riferirsi all’aumento del budget che la serie sta ottenendo per la stagione 4. Secondo Puck News, il budget per ogni episodio sta aumentando di un milione ciascuno, da $ 4 a $ 5 milioni.

Parlando della storia che possiamo aspettarci, Rake ha detto:

“Camminai [Netflix] attraverso un mucchio di colpi di scena, ho sempre avuto un mucchio di grandi bandiere sulla sabbia – cose che sarebbero successe lungo il percorso. Ma l’ottima notizia è che ora potranno vederli tutti svolgersi in tempo reale, perché i 20 episodi che mi sono stati regalati mi permettono di avere davanti a me l’intera tabella di marcia che avevo già pianificato e sovrapponilo a questi 20 episodi. Fondamentalmente, potrò continuare a raccontare la storia che avrei sempre raccontato”.

Quali membri del cast appariranno in Manifest Stagione 4

Uno dei grandi problemi che circondano il rinnovo, come abbiamo affermato sopra, è stato il coinvolgimento del cast.

In un’intervista con AllYourScreens prima del rinnovo di Netflix, Jeff Rake alla domanda sui contratti del cast ha detto:

“Nelle settimane successive alla cancellazione, lo studio ha chiesto agli attori un’estensione di diverse settimane in modo che potessero guardarsi intorno e vedere se qualcuno voleva riprendere lo spettacolo. E tutti gli attori sono stati così gentili da farlo per un altro paio di settimane. E poi siamo arrivati ​​a un punto in cui nessuno si è subito fatto avanti e, a questo punto, quei contratti sono scaduti. Quindi in questo momento, quegli attori sono là fuori come agenti liberi. Quindi questo è solo un altro ostacolo che dovremmo superare se dovessimo trovare il nostro partner per continuare a produrre lo spettacolo”.

Josh Dallas, JR Ramirez e Melissa Roxburgh sono stati i primi due membri del cast a essere confermati per il ritorno.

Il 9 settembre è stato confermato il ritorno di Parveen Kaur, Luna Blaise e Holly Taylor. Inoltre, Ty Doran è stato promosso a stagione regolare.

Il 10 settembre, è stato riferito che Daryl Edwards, che interpreta il regista della NSA Robert Vance, è stato promosso a personaggio regolare della serie.

Il punto di partenza chiave per lo spettacolo finora è stato Jack Messina, che ha interpretato il ruolo di Cal. Questo nonostante sia stato riferito che Cal stava negoziando.

Sebbene inizialmente Matt Long avesse un conflitto di programmazione a causa della sua apparizione in un nuovo pilot della NBC, Scappa. TVLine ha riferito che Matt Long sarà nella quarta stagione con Jeff Rake che ha detto allo sbocco che il suo ritorno consentirà a “Zeke di completare il suo Manifesto viaggio proprio come originariamente previsto.

Nuovi personaggi da presentare nella stagione 4 di Manifesto

Grazie a numerose griglie di casting possiamo confermare una serie di nuovi personaggi che saranno presenti nella stagione 4.

Enrico Kim – “Maschio asiatico di età compresa tra 50 e 80 anni. Il personaggio deve apparire fragile e magro e parlare inglese con un accento evidente. Il personaggio era uno dei passeggeri del volo 828 che torna a Singapore dove viene trattenuto dopo essere tornato miracolosamente. Viene sottoposto a un tribunale militare a causa della paura e del sospetto che i passeggeri si sollevino. Successivamente viene giustiziato dal governo di Singapore. Michaela Stone viene a sapere della sua morte dal capitano Kate Bowers e la sua morte è uno dei fattori decisivi nella sua decisione di lasciare il suo lavoro.

– “Maschio asiatico di età compresa tra 50 e 80 anni. Il personaggio deve apparire fragile e magro e parlare inglese con un accento evidente. Il personaggio era uno dei passeggeri del volo 828 che torna a Singapore dove viene trattenuto dopo essere tornato miracolosamente. Viene sottoposto a un tribunale militare a causa della paura e del sospetto che i passeggeri si sollevino. Successivamente viene giustiziato dal governo di Singapore. Michaela Stone viene a sapere della sua morte dal capitano Kate Bowers e la sua morte è uno dei fattori decisivi nella sua decisione di lasciare il suo lavoro. Kyle Boyd – Un altro passeggero del volo 828. Indigeno della tribù Hopi e bianco.

– Un altro passeggero del volo 828. Indigeno della tribù Hopi e bianco. Tela e giugno -Due personaggi minori. Tela è un indigeno della Shinnecock Indian Nation e June è un indigeno della tribù Hopi e “infermato in un letto d’ospedale”.

Manifesto Titoli degli episodi della quarta stagione

Nessun titolo degli episodi è stato ancora rivelato, anche se abbiamo dato una prima occhiata alla “Blue Revision” dell’episodio 401 che è stato condiviso con i famigerati occhiali noti ai fan di lunga data dello spettacolo.

Episodio 401 – TBD – Scritto da Jeff Rake e Simran Baidwan – Diretto da Romeo Tirone.

Perché Netflix sta finendo lo spettacolo e non lo continua oltre la stagione 4

Una domanda che potresti avere è perché Netflix sta rinnovando lo spettacolo semplicemente per dargli una sola stagione (che potrebbe essere interpretato da Netflix semplicemente rinnovando e cancellando istantaneamente).

Secondo il suddetto articolo di Hollywood Reporter, Jeff Rake “ha presentato ai dirigenti Netflix tre diverse opzioni per concludere lo spettacolo” che erano “Un film di due ore, una serie limitata di sei episodi o l’intera stagione”.

Molti sapranno che Jeff Rake aveva originariamente pianificato lo spettacolo per 6 stagioni e la stagione ampliata di Netflix porterà lo spettacolo relativamente vicino.

Quando sarà disponibile la stagione 4 di Manifest su Netflix a livello globale?

Manifesto La stagione 4 non sarà su Netflix tutta in una volta. Non solo uscirà in due metà, ma non cadrà su Netflix su Netflix a livello globale tutto in una volta.

Sarà invece in relazione a quando i diritti delle stagioni 1-3 saranno disponibili per Netflix. È stato riferito che alcune regioni avrebbero ricevuto lo spettacolo entro la fine del 2021, ma ciò non si è verificato.

Invece, un sacco di nuove regioni ha ottenuto Manifesto il 1 gennaio 2022 tra cui:

Australia (stagione 1-3)

Grecia (stagioni 1-2)

Hong Kong (stagioni 1-3)

Islanda (stagioni 1-2)

Israele (stagioni 1-3)

Italia (stagioni 1-3)

Lituania (stagione 1-3)

Malesia (stagioni 1-3)

Filippine (stagioni 1-3)

Russia (stagioni 1-3)

Singapore (stagioni 1-3)

Sud Africa (stagioni 1-2)

Svizzera (stagioni 1-3)

Thailandia (stagioni 1-3)

Paesi Bassi (stagioni 1-2)

Ucraina (stagioni 1-3)

Netflix USA e Canada debutteranno prima con la nuova stagione (che dovrebbe essere alla fine del 2022) con tutte le altre regioni che raccolgono le prime tre stagioni degli spettacoli quest’anno.

Dov’è la stagione 4 di Manifest in produzione?

Stato di produzione attuale: Riprese (Ultimo aggiornamento: novembre 2021)

Da quando lo spettacolo è stato rinnovato nell’agosto 2021, la stanza dello scrittore ha lavorato duramente per preparare le sceneggiature.

Poco dopo il suo rinnovo su Netflix, Jeff Rake ha detto a EW:

“Spero che le telecamere inizino a girare a novembre o dicembre al più tardi. Lavoreremo il più velocemente possibile tenendo sempre d’occhio il controllo di qualità, perché vogliamo che gli episodi siano disponibili a tutti il ​​prima possibile. Vogliamo anche che siano eccellenti. Potrebbe volerci un minuto prima che una serie nuova di zecca di episodi appaia nelle case delle persone, ma ne varrà la pena”.

All’inizio di ottobre 2021, abbiamo saputo che la produzione doveva iniziare a novembre 2021. Verrà girato di nuovo interamente a New York e gran parte della produzione si svolgerà ai Silver Cup Studios.

La pre-produzione è iniziata nell’ottobre 2021 con la pubblicazione di Empire State Grips che stavano iniziando a prepararsi per le riprese con un post su Instagram con la didascalia “Stiamo facendo di nuovo una cosa”.

Il 18 novembre, la prima foto dal set di Manifest è stata rilasciata da Jeff Rake che ha confermato che lo spettacolo era tornato.

E SIAMO TORNATI! #Manifest pic.twitter.com/HpSpeKI0I2 — Jeff Rake (@jeff_rake) 18 novembre 2021

Le cose saranno un po’… diverse. Stagione 4 di @ManifestNFLX in arrivo su @netflix! Siete pronti? #manifesto ✈️ pic.twitter.com/uYTMqvw43U — joshdallas (@JoshDallas) 12 dicembre 2021

Le riprese hanno preso una breve pausa a Natale e dovrebbero durare per gran parte del 2022. Secondo un rapporto di SBJCT (h/t NetflixLife), le riprese dovrebbero concludersi alla fine del 2022 con Ginnifer Goodwin che dice:

“Adoro Manifest, ma sono pronto per il ritorno di mio marito da New York. Concluderà la serie alla fine del 2022 e abbiamo voglia di una vacanza”.

Questo è tutto ciò che abbiamo, per ora. Ti consigliamo di fornire l’account Twitter ufficiale per Manifesto un seguito per gli aggiornamenti di minuto in minuto. Ti consigliamo anche di seguire @Manifesters_ su Twitter che stanno facendo un ottimo lavoro nel tenersi aggiornati su ogni aggiornamento riguardante lo spettacolo.

Facci sapere se sei entusiasta di guardare la stagione 4 di Manifesto nei commenti qui sotto.