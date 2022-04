Manifest ha terminato le riprese della prima metà della stagione 4

Da allora Manifesto è stato aggiunto a Netflix, la popolarità dello spettacolo ha appena continuato a decollare. È probabilmente uno degli spettacoli Netflix più attesi quest’anno.

Sebbene il servizio di streaming non abbia confermato una data di uscita, abbiamo una grande indicazione che la nuova stagione (o almeno la metà di essa) sarà sui nostri schermi a novembre 2022 grazie a un tweet dello showrunner Jeff Rake.

Netflix ha annunciato che avrebbe salvato lo spettacolo dopo una protesta sui social media, innescando la campagna #SaveManifest. I fan erano implacabili e dedicati nel miglior modo possibile. E quel duro lavoro ha dato i suoi frutti! Il 28 agosto 2021 (noto anche come “828 Day), abbiamo scoperto che la stagione 4 di Manifest stava ufficialmente accadendo.

Ora la serie ha la possibilità di salire per la sua ultima chiamata alla ribalta. L’ultima stagione sarà un totale di 20 episodi divisi in due parti. La troupe di Manifest ha iniziato le riprese della nuova stagione a novembre 2021.

Le riprese si sono concluse nella prima metà della stagione 4 di Manifest

Il team di Manifest ha lavorato duramente per mesi per portare la stagione 4 sui nostri schermi il prima possibile. E sembra che abbiano avvolto, almeno la prima metà.

L’attrice Holly Taylor, che interpreta la psicopatica Angelina, lo ha confermato tramite un post su Instagram. Anche Ryan Toussieng, che lavora dietro la telecamera, ha condiviso un aggiornamento sulla sua pagina Instagram.

Prima metà dell’ultima stagione di Manifesto è nel barattolo. Ora, una piccola pausa prima di concludere. Enjoy it Manifam.

Netflix non ha confermato come divideranno la stagione. La risposta più logica sarebbe fare 10 e 10. Ma a seconda della storia, potrebbe non essere così. Qualunque sia l’episodio in cui gli sceneggiatori si sentono sarebbe un buon punto di arresto e il cliffhanger è probabilmente ciò che determinerà come dividere la stagione.

E anche se non abbiamo una data di uscita confermata, siamo molto fiduciosi che la prima metà di Il più maschile la stagione 4 uscirà a novembre 2022. Voglio dire, lo stesso showrunner ha fornito la risposta. Nessuno ne saprà più di lui.

