Di tanto in tanto potresti sentire parlare di Netflix che ha cancellato alcuni degli amati spettacoli sulla sua piattaforma, con un esempio molto recente che è Fate: The Winx Saga. D’altra parte, a volte sentirai che lo streamer è intervenuto per salvare programmi che sono stati eliminati su altre reti, come nel caso di Manifest.

Creato da Jeff Rake, il dramma soprannaturale americano è stato presentato in anteprima sulla NBC nel 2018, trascinando il pubblico nel mistero dei passeggeri dell’aereo di linea commerciale Volo 828 che tornano in vita dopo essere stati ritenuti morti più di cinque anni fa.

È andato in onda per tre stagioni prima che la NBC staccasse la spina, con il fandom che chiedeva a chiunque di resuscitarlo per altri episodi e offrire la chiusura.

Fortunatamente, Netflix ha fatto proprio questo e ora abbiamo nuovi episodi da amare. Tuttavia, vale la pena guardare oltre e chiedere se la stagione 5 di Manifest è confermata.

Manifest è stato rinnovato per la stagione 5 su Netflix?

No, è già stato confermato che Manifest si concluderà con la sua quarta e ultima stagione.

Inoltre, la stagione 4 è stata effettivamente divisa in due parti, con il primo lotto di puntate in arrivo su Netflix venerdì 4 novembre 2022.

Ogni parte sarà composta da 10 episodi, quindi ce ne saranno 20 in totale per completare la serie.

Sfortunatamente, Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per la stagione 4, parte 2. Tuttavia, prevediamo che la seconda metà della stagione sarà probabilmente presentata in anteprima all’inizio del 2023, ponendo fine al viaggio di Manifest.

“Le vincite ci sono per i fan”

Matt Long (che interpreta Zeke) e JR Ramirez (Jared) si sono recentemente seduti per una conversazione con CBR e gli è stato chiesto a quali domande erano ansiosi di rispondere nell’ultima stagione.

“Ovviamente, è una serie di domande su cosa sia successo ai passeggeri”, ha spiegato Matt. “Dove sono andati? Perché sono tornati in questo modo, e cosa significa tutto questo per tutti? Tutte queste domande avranno una risposta. I guadagni ci sono per i fan. Il tempo, l’energia e tutta la passione che hanno avuto saranno premiati”.

JR ha aggiunto: “Gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nel riuscire a legare questa complessa storia che è stata Manifest negli ultimi cinque anni delle nostre vite, e la stanno concludendo in un modo che le persone saranno soddisfatte. A tutte le tue domande… otterrai le risposte”.

Manifest stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

