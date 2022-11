Manifest e i 3 programmi migliori (e 2 peggiori) che Netflix ha salvato

È sempre così straziante quando uno spettacolo che segui viene cancellato, specialmente se è finito con un cliffhanger. Sfortunatamente, questo accade abbastanza spesso con gli spettacoli trasmessi ogni anno, ma non è esclusivo per loro. Netflix ha un record a questo punto per la cancellazione di spettacoli dopo solo una o due stagioni, il che rende gli spettatori estremamente frustrati. La buona notizia, tuttavia, è che lo streamer ha anche salvato diversi spettacoli nel corso degli anni. Uno degli ultimi esempi di ciò sarebbe Manifesto, che ora viene classificato come Netflix Original. Più recentemente, anche lo streamer ha salvato Ragazze5Eva.

Ma non tutti gli spettacoli che Netflix ha salvato sono stati un successo. Di seguito analizziamo gli spettacoli migliori e peggiori che la piattaforma ha riportato dopo la cancellazione e se sia stata o meno una buona decisione.

Programmi salvati da Netflix

Manifesto

Manifesto ha debuttato per la prima volta nel 2018 su NBC e ha rapidamente ottenuto un ampio seguito. Creata da Jeff Rake, la serie di fantascienza segue un gruppo di viaggiatori in aereo che tornano nel mondo dopo cinque anni e mezzo. I loro cari credevano che fossero morti, mentre i passeggeri e l’equipaggio si sentono come se non fosse passato quasi tempo. La rete NBC ha cancellato lo spettacolo dopo tre stagioni nel 2021 e i fan hanno implorato qualcuno di salvarlo.

Quasi nel miglior tempismo possibile, Manifesto è stato aggiunto a Netflix poco prima che la NBC gli desse l’ascia, ed è diventato molto popolare tra gli streamer. Noi di Netflix Life ci siamo mobilitati attorno alla serie avvincente e, insieme ai fan, abbiamo contribuito a salvare Manifesto! Netflix ha annunciato che avrebbe riportato lo spettacolo per una quarta e ultima stagione, che è suddivisa in due parti.

Manifesto la stagione 4 parte 1 ha debuttato il 4 novembre 2022 ed è stata un successo. Secondo Varietà, la nuova stagione ha visto 57,1 milioni di ore visualizzate solo nei primi tre giorni. Salvataggio Manifesto è stata una vittoria per Netflix con il numero di spettatori e i fan sono così felici che avranno un finale adeguato alla storia. Manifesto la stagione 4 parte 2 è prevista per il 2023, anche se non abbiamo ancora una data di uscita.

Lucifero

Un’altra grande vittoria per Netflix è stata quando hanno deciso di salvare Lucifero. La serie fantasy è stata presentata per la prima volta nel 2016 su FOX ed è andata avanti per tre stagioni prima che la rete decidesse di cancellarla a causa dei bassi ascolti. Netflix non ha perso tempo prima di riprenderlo, annunciando che avrebbe salvato la serie guidata da Tom Ellis per una quarta stagione. La popolare serie è andata in onda per un totale di sei stagioni, giungendo al termine ufficiale nel settembre 2021.

Non solo stava risparmiando Lucifero fantastico per i fan che erano entusiasti di vedere continuare il loro programma preferito, ma si è rivelato molto intelligente per Netflix in termini di spettatori. La stagione 5, parte 2, ha visto un enorme streaming di 1,284 miliardi di minuti durante la settimana di apertura, e la sesta e ultima stagione ha visto 1,588 milioni di minuti trasmessi in streaming nella prima settimana.

Anche se è triste Lucifero è finito ora, i fan non dimenticheranno mai che corsa fantastica ha avuto, e dobbiamo ringraziare Netflix per questo!