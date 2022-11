Manifest, Blockbuster e Inside Man

Un nuovo mese significa nuove uscite su Netflix. Novembre 2022 vedrà una vasta gamma di nuove funzionalità rilasciate durante il mese. Goditi alcuni dei fantastici programmi Netflix disponibili per lo streaming questo fine settimana, inclusi Chiave e buccia, blockbuster, Manifestoe tanti altri.

Manifest stagione 4, parte 1

Fan di Manifesto sono entusiasta di sapere che la prima metà della quarta stagione è stata rilasciata. Quando la NBC ha cancellato la serie, i fan sono rimasti devastati e hanno agito. Fortunatamente, Netflix ha ripreso la serie ed è un cambiamento positivo. La quarta stagione sarà anche la finale composta da 20 episodi.

La quarta stagione riprende due anni dopo gli eventi della terza stagione e vede incombere la data della morte degli 828. Crescono alla disperata ricerca di un piano per sopravvivere quando arriva un misterioso pacco, che altera tutto ciò che pensavano di sapere sul volo 828.

Blockbuster stagione 1

Stagione 1 della serie blockbuster è ora disponibile per lo streaming. Ambientato nell’ultimo negozio Blockbuster Video rimasto, la serie vede come protagonisti Randall Park, Melissa Fumero, Olga Merediz, Tyler Alvarez e Madeleine Arthur.

Timmy (Park), il cui primo amore sono i film, lo ha mantenuto nel suo primo e unico lavoro nel negozio Blockbuster della sua città natale. Quando lui ei suoi colleghi scoprono che il loro negozio è l’ultimo Blockbuster in America, hanno deciso di mostrare il loro valore. Usano il potere della connessione umana nell’era digitale come piattaforma per salvare il loro negozio.

Dentro l’uomo stagione 1

La miniserie thriller in quattro parti, Dentro l’uomo, è stato recentemente rilasciato su Netflix. Con David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West, questa serie si propone di dimostrare che tutti possono essere assassini, con una buona ragione e una brutta giornata.

La storia segue un prigioniero nel braccio della morte (Tucci), un vicario in una tranquilla cittadina inglese (Tennant) e un insegnante di matematica intrappolato in una cantina (Wells). Il trio si incrocerà inaspettatamente.

Big Mouth stagione 6

Grande bocca i fan possono celebrare l’uscita della sesta stagione della serie. Questa serie animata per adulti è stata creata da Nick Kroll e dal suo migliore amico Andrew Goldberg. Kroll e Goldberg usano la loro infanzia come materiale di base, con Kroll che ha espresso una versione immaginaria di se stesso durante la sua adolescenza.

La serie non evita qualsiasi argomento affrontato dagli adolescenti e offre uno sguardo onesto sul corpo umano e sul sesso. Ambientato nella periferia di New York, nella contea di Westchester, gli adolescenti sono infastiditi da mostri ormonali e ricevono consigli da strani oggetti personificati.

I doppiatori includono John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Fred Armisen, Maya Rudolph e Jordan Peele.

Killer Sally stagione 1

Il documentario sul vero crimine L’assassino Sally si concentra sull’omicidio commesso da Sally McNeil, alias Killer McNeil. Questa serie in tre parti mette in evidenza il caso e le conseguenze.

Sally McNeil è un’ex bodybuilding professionista americana che è stata condannata per aver ucciso suo marito e il collega bodybuilder, Ray McNeil, il giorno di San Valentino del 1995. Afferma che si trattava di autodifesa poiché suo marito la stava soffocando e gli ha sparato per salvarsi vita. Anche con una storia di abusi domestici, l’accusa ha sostenuto che una moglie gelosa e aggressiva lo avesse premeditato. La serie esamina gli abusi domestici, i ruoli di genere e il mondo del bodybuilding.

