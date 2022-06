Man vs Bee avrebbe dovuto essere un film e i fan di Netflix lo sanno

Con ruoli amati tra cui Mr Bean, Johnny English ed Edmund Blackadder, Rowan Atkinson è senza dubbio una leggenda della commedia e c’è sempre un brusio di eccitazione ogni volta che recita in un nuovo progetto.

L’ultimo lavoro di Rowan Atkinson lo vede protagonista nella serie Netflix, Man vs Bee, in cui il suo personaggio viene bloccato in una faida senza fine con un calabrone sfocato.

La serie di nove episodi è una delizia per gli spettatori che amano Mr Bean, ma il formato di rilascio ha lasciato noi e alcuni fan su Twitter a chiedersi perché Man vs Bee non è stato rilasciato come film.

Man vs Bee è volato su Netflix venerdì 24 giugno 2022.

Interpretato da Rowan Atkinson, la serie racconta la storia di Trevor, un papà adorabile ma goffo che si trova un lavoro come domestico, con il suo primo incarico di vegliare su una lussuosa villa piena di opere d’arte inestimabili, auto d’epoca e un cane dispettoso chiamato Cupcake.

Il compito sembra abbastanza semplice fino a quando un’ape non arriva sulla scena e inizia un’eterna faida con Trevor, con la casalinga principiante che ricorre a qualsiasi mezzo necessario per portare l’insetto ronzante fuori di casa.

La nostra opinione: Man vs Bee avrebbe dovuto essere un film

Anche se vedere Rowan Atkinson tornare alla sua sciocca commedia migliore può essere un piacere da guardare in Man vs Bee, il formato in cui è stata rilasciata la serie è sicuramente sconcertante perché non puoi fare a meno di chiederti perché non è stato distribuito come un unico film .

La serie è divisa in nove episodi e dopo la prima puntata di 19 minuti, i capitoli rimanenti durano tutti tra 10 e 12 minuti.

In totale, la serie ha una durata di soli 108 minuti (un’ora e 48 minuti), il che significa che Man vs Bee ha una durata equivalente a un lungometraggio.

Inoltre, ogni episodio inizia e finisce nello stesso punto, lasciando una pausa imbarazzante tra gli episodi che non sarebbe presente se la serie fosse tagliata insieme come un film completo.

Gli episodi in forma breve sono certamente un approccio unico per Man vs Bee, ma quando hai assistito alla stessa serie di titoli di coda per la nona volta, a soli 10 minuti di distanza, la domanda “perché questo non era un film?” diventa sempre più prevalente.

I fan di Netflix dicono la loro

Non siamo i soli a credere che Man vs Bee potesse e forse avrebbe dovuto essere un unico film invece di nove brevi episodi poiché molti fan sui social media hanno fatto eco al messaggio, mentre altri approvano l’approccio unico.

Un fan su Twitter ha scritto: “La durata degli episodi di Man vs Bee è di “questo progetto dovrebbe essere un film, ma lo abbiamo diviso in brevi” episodi “in modo da non dover pagare alla troupe la tariffa di un film vero e proprio”. li pagherebbe e invece li pagherebbe come se si trattasse di una serie web in forma abbreviata “vibes”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Man vs Bee è stato semplicemente fantastico! Peccato che fossero piccoli episodi piuttosto che come un film, ma assolutamente geniali e vedere Rowan Atkinson fare quello che sa fare meglio con la sua commedia.

Questo fan ha effettivamente approvato gli episodi in forma abbreviata: “Sospetto che Man vs Bee fosse originariamente pensato per essere un film. Ma dividerlo in episodi da 10 minuti è un colpo intelligente. Sono sicuro che mi sarei annoiato 20 minuti dopo, ma alla fine di ognuno mi sento in dovere di andare avanti.

“Pensavo che Man vs Bee fosse un lungometraggio, ma in realtà sono nove episodi da 10 minuti! Il che è strano ma anche stranamente conveniente! Ho visto solo 2 eps, ma Rowan è esilarante come sempre”, ha commentato questo fan.

Tuttavia, questo fan ha ribattuto: “L’ossessione dello streaming per le serie TV che sembrano “un lungo film” ha raggiunto la sua logica follia con Man vs Bee, la storia di un uomo che cerca di far uscire un’ape da una casa in nove episodi, per un totale di meno di 2 ore.”

“Ho visto Man vs Bee ieri. Questa NON è una serie”, ha commentato questo fan. “È un lungometraggio. Le pause erano semplicemente fastidiose”.

Mentre questo fan ha detto: “Guardare Man vs Bee. È così strano che questo non fosse solo un film. Ogni episodio dura circa 10-12 minuti. Basta farne un film”.

E infine, questo fan ha commentato: “Netflix ha davvero trasformato quello che avrebbe dovuto essere un film di 90 minuti in una serie in nove parti con Man vs Bee”.

Man vs Bee è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 24 giugno 2022.

