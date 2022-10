‘Maldivas’ cancellato da Netflix; Nessuna stagione 2 pianificata

Uno dei nuovi grandi spettacoli brasiliani di Netflix del 2022 non tornerà per una seconda stagione, secondo un nuovo rapporto locale. Netflix ha cancellato le Maldive dopo una sola stagione.

La commedia drammatica è arrivata su Netflix in tutto il mondo il 15 giugno 2022 ed è stata creata e interpretata da Natalia Klein.

Ecco la sinossi ufficiale della serie: “Per indagare su un mistero, una giovane donna si trasferisce in un’elegante comunità di condomini, dove entra in contatto con i suoi abitanti bizzarri e sospettosi”.

La notizia della cancellazione arriva dall’outlet brasiliano iG (tramite la sua divisione People) e dai giornalisti Gabriel Perline e Gabriela Ramos. Hanno confermato il 25 ottobre che la serie non tornerà per episodi futuri.

Secondo il sito, affermano (tradotto dal portoghese brasiliano all’inglese):

“L’intero cast ha già ricevuto un avviso che i loro programmi sono gratuiti, poiché non ci saranno più nuove stagioni, il che ha colto tutti di sorpresa, poiché le Maldive sono state ampiamente commentate sui social media”.

Quanto bene si è comportato Maldivas su Netflix e la sua performance è stata collegata alla sua cancellazione?

Quasi certamente, lo spettacolo è apparso per un certo numero di giorni nella top 10 brasiliana ma è durato solo nella top 10 televisiva per 14 giorni, secondo FlixPatrol, raccogliendo 108 punti.

Maldive non ha sfondato neanche in molte altre regioni. È apparso nella top 10 del Portogallo ma solo per 9 giorni. Ha anche raccolto una manciata di punti in Giamaica e Mauritius.

Lo spettacolo è apparso anche nella top 10 globale non inglese tra il 12 e il 26 giugno, raccogliendo 19,76 milioni di ore ma rapidamente scomparendo subito dopo, come i primi 10.

Maldive si unisce alla crescente lista di progetti cancellati nel 2022, anche se l’elenco è probabilmente molto più lungo, dato che non sempre si sente parlare di progetti cancellati.

Tuttavia, Netflix sta ancora producendo molti contenuti brasiliani. C’è molto in arrivo, che si tratti della serie di realtà dal Brasile o della serie sceneggiata.

Nel settembre 2022, Netflix ha presentato diversi nuovi progetti brasiliani, tra cui Il DNA fa il crimine, BO, Meu Cunhado é um Vampiroun massacro di Candelaria senza titolo e nuove stagioni di Sintonia, Torna a 15e Suocera.

Detto questo, stiamo ancora aspettando annunci sul futuro di altri titoli brasiliani come Realtà Z, Gioco del bacio, Gloria, Caldo estivo, e Onnisciente.