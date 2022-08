Maitreyi Ramakrishnan rivela come il suo desiderio di essere al centro dell’attenzione ha rovinato la festa di compleanno di suo fratello

Lo sappiamo tutti Maitreyi Ramakrishnan dal suo famoso ruolo in Io non ho mai. È un’attrice molto giovane ed estremamente talentuosa. Di recente, ha parlato dei suoi ricordi da bambina cattiva. Maitreyi ha spiegato quanto le piacesse scherzare, ed è così che ha iniziato a recitare.

In data odierna, Maitreyi è una star di uno show Netflix molto famoso. È una donna di colore ed è sempre esplicita su come scherza sull’essere imparentata con Mindy Kaling. In un’intervista a Jimmy Fallon, Maitreyi spiega come si sia messa nei guai rovinando la festa di compleanno di suo fratello. Scopriamo di più sullo stesso.

Maitreyi Ramakrishnan parla di essere il ‘pagliaccio’ della famiglia

Nell’intervista, Maitreyi parla dei suoi fratelli e di come essere la più piccola l’abbia resa la più divertente. Lei disse, “Ovviamente ho rubato molti dei vestiti di mia madre.” Inoltre, ha spiegato come ha reso l’intera festa di compleanno su di lei vestendosi in modo divertente ed essendo il clown. Era al centro dell’attenzione e amava esserlo sin da quando era bambina.

Maitreyi ha anche raccontato di come ha fatto delle facce nella fotocamera durante le foto di famiglia, dopo di che Jimmy ha tirato fuori una bella fotografia di lei da bambina.

È imparentata con Mindy Kaling?

Più avanti nella stessa intervista, Maitreyi ha detto che ama raccontare a tutti come è imparentata con Mindy Kaling. Ha detto che tutti le credono dato che sono entrambi marroni. Dal momento che Kaling è uno degli autori di Io non ho maisappiamo Maitreyi e lei sono vicine. Parlando dello spettacolo, Mindy, in una delle sue interviste, ha detto di aver creato lo spettacolo sulla base della sua esperienza personale. Devi, il personaggio interpretato da Ramakrishnan, naviga tra triangoli amorosi e drammi del liceo. Lo spettacolo si tuffa anche in profondità in alcuni traumi emotivi come la morte di un parente stretto.

Durante questa intervista, Mindy e Maitreyi hanno scherzato sull’essere una coppia madre-figlia. Si collegano così bene tra loro che è difficile credere che non siano effettivamente imparentati! Se volete vedere l’intera intervista, potete trovarla qui.

