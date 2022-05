Maitreyi Ramakrishnan è pronto per fare un ritorno con “Non ho mai” – Stagione 3, scopri nuove immagini e dettagli qui

Nell’esercito degli spettacoli teatrali per adolescenti di Netflix, Io non ho mai è un nome popolare. A differenza di altri programmi per adolescenti su Netflix che hanno episodi a figura intera, questo programma ha piccoli episodi per 30 minuti al massimo il che rende lo spettacolo facilmente abbuffabile e funge da fattore che contribuisce alla sua popolarità. A parte quello, Io non ho mai era una rappresentazione delle lotte che le minoranze affrontano quando andavano a scuola, rendendola importante in termini di consapevolezza e relatività.

Never Have I Ever: data di uscita e nuove foto

I fan dello spettacolo sanno già che Maitreyi Ramakrishnan è una persona senza la quale lo spettacolo non può funzionare. Interpreta la vivace protagonista, che entra e esce dai dilemmi che la riguardano accettazione di sé.

La data di uscita per la terza stagione dello show è la 12 agosto 2022 e le nuove immagini della Stagione 3 sono la promozione perfetta; perché i suoi colori vivaci sono sufficienti per attirare non solo i fan ma chiunque non abbia visto nessuno dello spettacolo.

Primo sguardo alla terza stagione di “NON HO MAI”. La serie uscirà il 12 agosto su @NetflixIndia! pic.twitter.com/R7I0v8SEKM — BINGED (@Binged_) 9 maggio 2022

Le immagini cancellano alcune cose attese dalla terza stagione. Non sembra diverso dai due precedenti perché Devi non è stato visto fare nulla di nuovo. Sembra ancora che non riesca a decidere tra i suoi due amori: Ben e Paxton.

LEGGI ANCHE: Non l’ho mai fatto: il creatore Mindy Kaling rivela perché è meglio dire addio a Devi Vishwakumar e compagni in 4 stagioni

È anche chiaro che le sue migliori amiche, Aneesa, Elenor e Fabiola, sono ancora la sua fonte di conforto e condivisione di pettegolezzi; come vengono visti chiacchierare in una camera da letto.

Creato da Mindy Kaling e Lang Fischer, Io non ho mai è un riflesso delle esperienze di Mindy come ragazza indiana di minoranza in America.

La storia e le sue aspettative

La storia ruota attorno a Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, una ragazza indiana, e dai suoi amici di altre minoranze. Devi è vista divisa tra le sue eccentriche radici e la realtà moderna di una scuola americana.

Alla fine della seconda stagione, Devi ha avuto un lieto fine. Alla fine è stata in grado di scegliere la sua cotta di lunga data Paxton rispetto a Ben, che le piaceva davvero per la sua umiltà. La terza stagione esplorerà più dello stesso triangolo amoroso.

Ci saranno altri dettagli sul cugino indiano di Devi Kamalache sta lentamente superando le sue convinzioni sul matrimonio combinato.

I fan hanno anche visto la mamma di Devi Dott. Nalini, cercando di trovare una casa per sempre in India; dopo la morte del marito l’ha lasciata sola negli Stati Uniti.

La sua trama si è anche dilettata nell’idea di innamorarsi di nuovo ed è una possibilità per la terza stagione, per mostrare la sua esplorazione dell’amore, questa volta liberamente.

LEGGI ANCHE: “Non la lascerei mai andare a trovare la sua famiglia”: Ryan Reynolds ha in programma di “rapire” Blake Lively in “Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman”

Se non hai visto questo spettacolo super degno di abbuffate, dai un’occhiata subito. Inoltre, facci sapere nei commenti cosa pensi potrebbe essere nuovo in questa stagione.

Il post Maitreyi Ramakrishnan pronto a fare un ritorno con “Non ho mai” – Stagione 3, Scopri nuove immagini e dettagli qui è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.