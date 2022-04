Madlyn spiega perché i fan pensano che odiasse Colby in “The Ultimatum”: “Sono molto meticoloso e posso essere pignolo”

Il reality show di successo di Netflix L’ultimatum concluso di recente. Lo spettacolo era pieno di dramma e follia. Ma una grande tregua dalle emozioni è stato il lieto fine che hanno avuto Colby e Madlyn. Tuttavia, il loro matrimonio è stata una delle vittorie più sorprendenti dello spettacolo. Come molti pensavano, Colby non piaceva più a Madlyn.

Quindi, mentre parlava del motivo per cui la sua presunta antipatia si è manifestata durante il viaggio dello show, Madlyn ha parlato della sua natura e della sua esperienza nello show.

La coppia più sorprendente di The Ultimatum

Dato che era pronto per il matrimonio, Colby ha consegnato a Madlyn un ultimatum. Madlyn era terrorizzata dall’impegno. Ma lo ha anche attaccato apertamente nelle interviste e con altri membri del cast, alzando gli occhi al cielo quando l’ha baciata. Durante un appuntamento con Randall Griffin, Madlyn dice, “Mi dà fastidio.”

Tuttavia, dal momento che il loro mandato è terminato nello show, Madlyn ha parlato del motivo per cui i fan avrebbero pensato che odiasse suo marito, Colby. Dice di essere stata completamente onesta con la premessa dello spettacolo, in cui dovevano essere discussi sia gli aspetti positivi che quelli negativi.

“Sono molto meticoloso e posso essere pignolo”, Madlyn dice di se stessa. Dice anche che a volte Colby era un po’ prepotente e sentiva che le cose avevano bisogno di addolcirsi tra loro, il che la infastidiva.

Madlyn aggiunge anche che avrebbe dovuto trattare Colby con la stessa generosità e franchezza come lui l’ha trattata. Ha anche detto che in precedenza si era sentita a disagio nel farlo poiché potrebbe non essere stato così bello.

Dov’è la coppia felice adesso?

Ebbene, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Questo è quello che è successo a Colby e Madlyn. Potrebbero non aver avuto la bella storia romantica con Colby che ha dovuto emettere un ultimatum.

Ma hanno risolto le loro differenze. E come rivelato nell’episodio della reunion su Netflix. Colby e Madlyn sono felicemente sposati e aspettano il loro primo figlio insieme.

Pensavi che Madlyn avrebbe sposato Coby o no? Facci sapere le tue risposte nei commenti qui sotto.

