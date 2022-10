Madelyn Cline rivela accidentalmente la data di uscita della terza stagione di Outer Banks

LONDRA, REGNO UNITO – 16 OTTOBRE: L’attore Madelyn Cline assiste la premiere europea di ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ alla Royal Festival Hall durante il 66esimo BFI London Film Festival a Londra, Regno Unito il 16 ottobre 2022. (Foto di Wiktor Szymanowicz/Agenzia Anadolu tramite Getty Images)

Il 2022 è stato un anno fantastico per le uscite di Netflix. Da Bridgerton stagione 2 a Cose più strane stagione 4 e tutto il resto, i fan hanno visto il ritorno di alcuni dei loro programmi preferiti e ce n’è ancora una manciata in arrivo. Il prossimo anno sarà anche un anno importante per lo streamer, come vedremo Voi stagione 4, Lo stregone stagione 3, Banche Esterne stagione 3 e altro ancora sui nostri schermi.

Anche se Banche Esterne la stagione 3 è confermata per il 2023, non abbiamo la data di uscita esatta… O no? Una recente intervista con la star Madelyn Cline sta diventando virale su TikTok perché apparentemente scivola quando possiamo aspettarci la prossima stagione del successo di Netflix.

Madelyn Cline dice che la stagione 3 di Outer Banks uscirà a febbraio

L’utente di TikTok @relayts ha condiviso la sua reazione alla clip, che puoi vedere di seguito. Nel video, Cline viene intervistato e dice che la stagione 3 arriverà presto prima di rivelare la data di uscita. Dice che è il 23 febbraio, prima di chiedere conferma alla persona accanto a lei. Poi si ripensa, chiedendo: “22 febbraio?” prima che la persona presumibilmente le dica che la data non è stata annunciata ufficialmente. Guadare:

@relè 23 febbraio! #foryoupage #foryou #trend #viral #outerbanks #obx #obx3 #madelyncline #sarahcameron #johnb #relayts #trend #viral ♬ Violino – Grooving Gecko

Cline sembra assolutamente scioccata nel rendersi conto di cosa ha versato prima che la clip finisca.

Il Banche Esterne La data di uscita della terza stagione non è stata confermata da Netflix per febbraio, ma se la star dello show lo dice, siamo propensi a crederci. Il 22 febbraio è un mercoledì, mentre il 23 febbraio è un giovedì. Sarà interessante vedere se Netflix sceglie di non rilasciare la prossima puntata di venerdì, che in passato era stato il loro giorno di riferimento per il rilascio dei titoli. Negli ultimi tempi, hanno distribuito spettacoli e film per tutta la settimana.

Ciò che è anche interessante è la possibilità Banche Esterne potrebbe tornare in inverno. Anche se saremmo felici di ricevere la nuova stagione il prima possibile, è un tale spettacolo estivo!

Incrociamo le dita, presto avremo la data di uscita confermata da Netflix, ma fino ad allora ci crederemo sulla parola di Madelyn Cline! Ecco per sperare Banche Esterne la stagione 3 è davvero solo tra pochi mesi.