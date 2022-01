Madelyn Cline mette le cose in chiaro sul suo futuro in Outer Banks (Lascerà OBX?)

BANCHE ESTERNE (da sinistra a destra) MADELYN CLINE come SARAH CAMERON nell’episodio 107 di BANCHE ESTERNE Cr. JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX © 2021

È stata una bassa stagione interessante per Banche Esterne fan. Mentre lo spettacolo è stato rinnovato per una terza stagione, l’uscita molto pubblica dei suoi protagonisti Madelyn Cline e Chase Stokes ha causato alcune importanti domande e preoccupazioni tra i fan.

Mentre inizialmente si ipotizzava se la rottura avrebbe creato increspature per i loro personaggi John B e Sarah Banche Esterne stagione 3, le recenti chiacchiere sui social media hanno portato a maggiori speculazioni sul fatto che Cline possa lasciare lo show dopo la sua prossima terza stagione.

La voce ha rapidamente preso piede, portando molti a interrogare Cline sul suo futuro con lo spettacolo. Mentre inizialmente è rimasta mamma e ha scelto di non affrontare le voci, da allora Cline ha rilasciato una dichiarazione che sembra aver confermato il suo futuro nello show.

Madelyn Cline sta lasciando Outer Banks?

Non aver paura Banche Esterne fan, Madelyn Cline non se ne va Banche Esterne presto, almeno se ha qualcosa da dire al riguardo.

Mentre di recente sono emerse voci che suggeriscono l’imminente terza stagione di Banche Esterne potrebbe essere l’ultima, Cline ha messo le cose in chiaro dissipando le voci e confermando che continuerà a tornare per tutte le stagioni che il team creativo avrà per lei.

“Quindi mi viene chiesto se la stagione 3 è la mia ultima stagione di OBX. Tornerò per tutte le stagioni che avranno me. Amo il mio lavoro e non passa giorno in cui io non sia grato per questo e per tutti coloro che lo hanno visto”, ha scritto Cline in una dichiarazione cancellata su Instagram confermando che in effetti non lascerà lo spettacolo e ha nessuna intenzione di lasciare lo spettacolo nel prossimo futuro. Come Cline ha ricordato ai fan in chiusura, “Non tutto su Internet è vero”.

È difficile sapere dove gli sceneggiatori potrebbero scegliere di portare il suo personaggio nella terza stagione e oltre, possono stare tranquilli sapendo che Cline non sta attivamente cercando di lasciare lo show. Invece, è altrettanto coinvolta nel vedere il viaggio di Sarah continuare a svolgersi tanto quanto i fan.