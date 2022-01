MacGruber è su Netflix? (Dove vedere la serie)

L’ultimo eroe d’America è tornato, questa volta sul piccolo schermo per un MacGruber serie che i fan non vorranno perdersi! Continua a leggere per vedere se è una delle tante opzioni eccezionali disponibili su Netflix.

Il MacGruber l’eredità è iniziata come uno schizzo esilarante Sabato sera in diretta ricorrente dal 2007 al 2010 con Will Forte che interpreta il ruolo della super spia con alcune tattiche piuttosto stravaganti. Alla fine, l’esuberante combattente per la libertà si è fatto strada sul grande schermo nel 2010 per un lungometraggio solo per tornare per uno spettacolo dopo una sostanziale pausa.

Forte è tornato in azione interpretando ancora una volta il ruolo principale per la serie di commedie d’azione. Gli eventi della storia seguono la missione del suo personaggio di eliminare un cattivo del suo passato, un certo comandante di brigata Enos Queeth, dopo che il Patriota è rimasto in prigione per oltre un decennio. Al fianco di Forte nel dare vita a questa impresa che divide i lati, ci sono anche Kristen Wiig, Ryan Phillippe, Sam Elliott, Laurence Fishburne, Billy Zane, Timothy V. Murphy e Marielle Heller.

Finora, lo spettacolo ha una solida valutazione su Rotten Tomatoes e ha recensioni generalmente favorevoli su Metacritic, rendendolo uno di quei titoli che i fan dovrebbero avere nel loro radar. Naturalmente, sapendo tutto questo, sarebbe l’ideale per gli abbonati aggiungere il file MacGruber serie alla loro lista di controllo sullo streamer, e ha senso il motivo per cui così tanti dovrebbero chiedere informazioni sulla sua disponibilità su Netflix.

MacGruber è disponibile su Netflix?

Ci sono così tante storie fantastiche sul popolare servizio di streaming su eroi improbabili che vivono avventure selvagge e si fanno qualche risata lungo la strada. Ma sfortunatamente, MacGruber la serie non è un’opzione su Netflix.

Ma MacGruber i fan non dovrebbero essere delusi da questa notizia poiché la potenza dello streaming ha una miriade di opzioni che sicuramente non deluderanno dall’inizio alla fine. Le eccellenti commedie d’azione su Netflix pronte per lo streaming ora includono Red Notice, Murder Mystery, The Umbrella Academy, Cowboy Bebop, e Disincanto, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare MacGruber

Tutti gli otto episodi del MacGruber le serie sono disponibili su Peacock.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? MacGruber?