“Ma odorano di Chris Evans?”: I fratelli Russo chiedono a Netflix di vendere il cestino dei rifiuti di Lloyd prima dell’uscita di “The Grey Man”

Il tempo per Cose più strane è quasi finita. E anche se vedremo il culmine della storia proprio all’inizio di luglio, non è il momento di salire a bordo con L’uomo grigio hype treno. I fratelli Russo e l’intero team dietro il progetto è tutt’altro che calmo sull’uscita del film, e il gigante dello streaming è, ovviamente, uno dei principali promotori e creatore di clamore per questo. E questa volta, una cosa in particolare appartenente a Chris Evans è diventata un oggetto da collezione per i fan.

È del tutto possibile che molti di voi abbiano già ordinato la cosa. In caso contrario, ti consigliamo di non preoccuparti perché è già esaurito! Ti stai chiedendo cos’è questa cosa, vero? Bene, la cosa che Netflix ha deciso di vendere prima dell’uscita di Chris Evans e Ryan Gosling il film protagonista è Il cestino della spazzatura di Evans dal film. Qualcosa che ha attirato molta attenzione dei fan quando sono stati rilasciati il ​​trailer e le foto iniziali. Tuttavia, i fratelli Russo sembravano avere una vera preoccupazione per la spazzatura, ed ecco di cosa si trattava:

I fratelli Russo condividono una sincera preoccupazione per il sacco di spazzatura di Chris Evans in The Grey Man

È stato piuttosto sorprendente vedere che Netflix vendeva baffi finti che ricordavano i baffi che Chris Evans sfoggia nel film Netflix Original. Tuttavia, mentre il cestino della spazzatura prometteva che puoi diventare un agente segreto come Evans del film, era qualcos’altro che infastidiva i registi del film.

Ma odorano di @ChrisEvans? https://t.co/mTlU6fxfoo — Fratelli Russo (@Russo_Brothers) 3 giugno 2022

I fratelli Russo volevano sapere se la spazzatura puzzava davvero come il loro attore preferito, Chris Evans. Perché onestamente, se stai comprando dei baffi che dovrebbero essere collegati a Chris Evans, vorresti che almeno odorasse di lui. Dovremo aspettare che Netflix o lo stesso Chris rispondano alla domanda.

Ciò che è anche sorprendente è che il cestino della spazzatura è già esaurito! Dexter: L’attrice di New Blood Jamie Chung si è rivolta su Instagram per chiedere a Chris se poteva “agganciare una ragazza“. Mentre ripubblicava la storia di Jamie sul suo account, Evans ha scritto: “al momento ne stiamo facendo di più, il più velocemente possibile.“

Hai comprato questo cestino della spazzatura da Netflix? Se sì, ci sono modi in cui possiamo interessarti a un affare?

