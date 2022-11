Lynda Carter segue i tacchi di Ryan Reynolds; Si unisce a Tumblr per metterlo al suo posto

La saga di Twitter è ancora in corso dopo che il miliardario Elon Musk ha acquisito la piattaforma qualche giorno fa. Subito dopo l’acquisizione, il proprietario di Tesla ha proposto alcune nuove modifiche al sito di microblogging che non sono state di gradimento a diverse celebrità. Molti hanno scelto di lasciare il sito come Toni Braxton e Shonda Rhimes mentre altri come Ryan Reynolds sono semplicemente passati a un’altra piattaforma.

Il canadese ha aperto un nuovo account su Tumblr dopo il dramma di Twitter. Ha condiviso diverse GIF e altre battute nei suoi primi post. Ora sembra che anche Wonder Woman abbia seguito Piscina morta.

Lynda Carter è la seconda celebrità a unirsi a Tumblr dopo Ryan Reynolds

Il Wonder Woman l’attrice Lynda Carter ha recentemente condiviso sul suo Twitter di essersi unita a Tumblr. Tuttavia, il suo annuncio della notizia è stato piuttosto divertente. Ha annunciato di essersi unita al sito web per tenere sotto controllo Ryan Reynolds!

Si è unito a Tumblr, perché qualcuno deve mettere Deadpool al suo posto. @VancityReynolds https://t.co/FRsyVAFt6R — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) 8 novembre 2022

E Ryan l’ha accolta a braccia aperte.

Tutto il mondo ti sta aspettando https://t.co/zV9nhlIbNa — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 novembre 2022

Su Twitter le donne per lo più hanno ritwittato opere d’arte e questo ci fa pensare che si adatterà perfettamente al pubblico di Tumblr. Carter ha interpretato Diana Prince in televisione negli anni ’70, ma nonostante i decenni trascorsi rimane un’attiva sostenitrice della comunità dei fan.

È anche molto esplicita riguardo al suo sostegno alla comunità LGBTQ e ai diritti delle donne. Con due nuovi iscritti, ci aspettiamo che altri arrivino su Tumblr nei prossimi mesi. Il sito di microblogging ora offre il segno di spunta blu a un prezzo ai suoi utenti. Per questo costa $ 7,99 al mese.

Inoltre, Musk intende anche introdurre video più lunghi e annunci meno invadenti. Promette anche una maggiore visibilità per i post di qualità e questo è tutto nel tentativo di fermare i messaggi di spam su Twitter. Con i cambiamenti che Musk sta apportando a Twitter, Tumblr potrebbe diventare il nuovo hub delle celebrità. Oltre a saltare le piattaforme, il canadese spera anche di acquistare i Senators.

Pensi che Tumblr diventerà il nuovo Twitter? Dicci nei commenti qui sotto.

