“Lyle, Lyle, Crocodile” in arrivo su Netflix in alcune regioni nel 2023

Sony Pictures Al via il nuovo film Lyle, Lyle, coccodrillo uscirà nelle sale nell’ottobre 2022 e nei prossimi mesi arriverà su Netflix negli Stati Uniti e in India. Ecco quando ci aspettiamo che accada.

Il film ibrido musicale animato presenta i talenti vocali di Shawn Mendes e comprende anche Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy e Brett Gelman.

Ambientato a New York City, il film segue un coccodrillo che lotta per adattarsi alla frenetica città e, anche se non può parlare, può cantare.

Le recensioni sono state finora relativamente positive con il Washington Post che afferma che questo “film per famiglie offre abbastanza orecchioni e calore che accelerano il battito cardiaco per sciogliere anche il cuore più gelido”.

Quando Lyle, Lyle, coccodrillo essere su Netflix negli Stati Uniti?

Nel caso non lo sapessi, Netflix ha stretto un accordo di prima finestra con Sony Pictures che copre l’intera lista dal 2022 in poi. L’accordo significa che Netflix ottiene nuovi film cinematografici dopo un periodo di tempo. Manterranno quindi questi film per 18 mesi prima di dirigersi verso i servizi Disney (che siano Hulu o Disney+).

Negli Stati Uniti, la finestra cinematografica per i film Sony non è così definita come Netflix India (vedi sotto) e finora abbiamo visto i titoli rientrare in una serie di date.

Per esempio, Padre Stu è arrivato su Netflix 156 giorni dopo la sua uscita nelle sale, mentre Inesplorato è stato il film più lento ad arrivare su Netflix dopo un’attesa di 168 giorni.

Applicando queste regole, attualmente lo stiamo stimando Lyle, Lyle, coccodrillo arriverà su Netflix negli Stati Uniti tra il 12 marzo e il 24 marzo 2023.

Se vuoi vedere il film prima di Natale, dovrai andare al cinema.

Per altri film Sony in arrivo su Netflix nel prossimo anno o due, consulta la nostra guida completa qui. Esempi inclusi Treno ad alta velocità, Dove cantano i Crawdade La donna re.

Quando Lyle, Lyle, coccodrillo essere su Netflix India?

Quindi, andiamo a Netflix India, poiché riceve costantemente nuovi film Sony entro un periodo di tempo prestabilito dopo la loro uscita nelle sale.

Per tutti i film Sony nel 2022, gli utenti indiani di Netflix devono attendere solo circa 120 giorni dopo l’uscita nelle sale iniziale.

Se è di nuovo il caso per Lyle, Lyle, coccodrillovedrai il film aggiunto il 4 febbraio 2023.

Otterranno altre regioni di Netflix Lyle, Lyle, coccodrillo?

Sì, ma non fa parte di questo accordo.

Invece, molte regioni devono aspettare da 2 a 4 anni, incluso il Regno Unito, la maggior parte dell’Europa e l’America Latina.

Non vedi l’ora di guardare Lyle, Lyle, coccodrillo su Netflix? Fateci sapere nei commenti.