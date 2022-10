Lyle, Lyle Crocodile è su Netflix? (dove guardare Lyle, Lyle Crocodile)

Ci sono stati diversi animali parlanti nei film che le persone intorno amano e adorano, e il prossimo titolo che cerca di ottenere la stessa trazione è Lyle, Lyle coccodrillo. Il rettile, pieno di un sacco di grandezza lirica, offrirà ai fan un’esperienza unica e molti abbonati Netflix presumibilmente si stanno chiedendo se possono guardare la commedia musicale.

Lyle, Lyle coccodrillo è basato sull’omonimo libro per bambini e sul titolo precursore della serie, La casa sulla East 88th Street. Il divertente film segue la famiglia Primm, che si trasferisce a New York solo per vedere che il loro giovane figlio Josh ha difficoltà ad ambientarsi nel suo nuovo quartiere e dintorni. Ma fortunatamente incontra Lyle, il coccodrillo canterino, e insieme formano un legame che supera tutte le loro lotte.

Il film è interpretato da Constance Wu, Javier Bardem e Scoot McNairy. Il cantautore Shawn Mendes fornisce la voce del coccodrillo titolare e canta tutte le melodie che tocca i piedi che Lyle suona per tutta la durata di 106 minuti del film.

Il film è diretto dal duo di cineasti Will Speck e Josh Gordon, noto per Blades of Glory, festa di Natale in ufficioe Hit-scimmia. La sceneggiatura è stata scritta da William Davies, i cui crediti includono Il gatto con gli stivali e Uomo contro Ape. Ma è sulla centrale di streaming?

Lyle, Lyle Crocodile è disponibile su Netflix?

Non è difficile accettare che i membri dello streamer adorerebbero vedere Shawn Mendes esibirsi nei panni di un coccodrillo in un film. Ma questo non accadrà presto perché Lyle, Lyle coccodrillo non è disponibile su Netflix e, a partire da ottobre 2022, non si sa quando il film arriverà al popolare servizio di streaming.

Anche se non essere in grado di guardare un coccodrillo che canta può sembrare deludente per alcuni, altri potrebbero essere entusiasti di apprendere che ora ci sono molte altre opzioni su Netflix. Alcuni titoli che potrebbero valere la pena includono Al settimo cielo, Vivoe Canta 2. Mendes ha anche un documentario e un concerto speciali disponibili per lo streaming su Netflix.

Dove puoi trasmettere in streaming Lyle, Lyle Crocodile

A partire da ottobre 2022, Lyle, Lyle coccodrillo è disponibile solo nei cinema. A causa dell’accordo di streaming di Netflix con Sony, il film potrebbe arrivare sullo streamer ad un certo punto l’anno prossimo.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Lyle, Lyle coccodrillo?