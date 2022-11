‘Luther’ Idris Elba Netflix Movie: tutto ciò che sappiamo finora

I fan del Lutero le serie televisive avranno già appreso che un film sta arrivando su BBC e Netflix, e ora sappiamo che uscirà a marzo 2023. Ecco tutto ciò che devi sapere su Lutero: il trama, aggiornamenti del cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Lutero è un film Netflix Original di prossima uscita in coproduzione con BBC Films. Il film è diretto da Jamie Payne e scritto da Neil Cross.

Sono stati avviati piani per a Lutero film dal 2013, quando sono state scritte le prime sceneggiature. Ma grazie alla serie che non si concluderà fino al 2019, i piani per il film sono passati in secondo piano prima di essere annunciati nel 2020. Lutero su Netflix nel luglio 2021.

Qual è lo stato di produzione di Lutero?

Stato di produzione ufficiale: post-produzione (ultimo aggiornamento: 18/10/2022)

Idris Elba ha rivelato nel novembre 2021 con un’immagine dietro le quinte che erano in corso le riprese sul set di Lutero.

Le riprese sono durate alcuni mesi prima di terminare a metà febbraio 2022.

Qual è la trama di Lutero?

L’unico logline che abbiamo visto finora per il film è una sinossi simile allo show televisivo;

L’ispettore capo John Luther è un brillante ufficiale londinese, così ossessionato dal suo lavoro da essere disposto a percorrere i sentieri più oscuri e a infrangere le regole più rigide. Basato sulla serie TV LUTHER.

Chi sono i membri del cast confermati di Lutero?

Finora sono stati confermati solo una manciata di attori per recitare Lutero, ma, naturalmente, il casting più ovvio è Idris Elba che torna a riprendere il ruolo di Luther.

Cynthia Erivo, nota per il suo lavoro su Brutti tempi all’El Royale e Harriet, è stato scelto per un ruolo senza nome. Tuttavia, è stato riferito che Erivo interpreterà il ruolo della nemesi di Lutero.

Amato Il Signore degli Anelli e Pianeta delle scimmie Anche l’attore Andy Serkis è stato confermato e interpreterà il cattivo.

Anche Dermot Crowley torna per riprendere il ruolo di Schenk.

Stiamo ancora aspettando di sapere chi sono i restanti membri del cast.

Quando è il Lutero Data di uscita di Netflix?

Netflix ha confermato a novembre 2022 che il film uscirà a marzo 2023, anche se una data di uscita esatta deve ancora essere confermata.

Luther sarà disponibile per lo streaming su Netflix nel Regno Unito?

Poiché il film è una coproduzione tra Netflix e BBC Films, non è chiaro se Lutero sarà disponibile su Netflix UK.

Ciò che è probabile che accada è Lutero sarà disponibile per lo streaming su BBC iPlayer prima di arrivare su Netflix.

