L’uscita di “Uncharted” su Netflix di Tom Holland è stata posticipata ad agosto 2022

Uno dei tanti film Sony che si faranno strada su Netflix durante la prima finestra di pagamento è Inesplorato e finalmente abbiamo saputo che cadrà sul servizio a luglio 2022, in particolare il 15 luglio. Quella data ora è arrivata e finita e, purtroppo, la sua uscita su Netflix è stata posticipata ad agosto 2022 negli Stati Uniti. Tuttavia, ora è in streaming su Netflix India.

Basato sui videogiochi PlayStation che hanno rilasciato varie voci negli ultimi dieci anni circa, il film ha visto Tom Holland interpretare il ruolo di Nathan Drake, un leggendario cacciatore di fortuna.

Il film è stato un successo per la Sony all’inizio dell’anno, quando ha incassato oltre $ 400 milioni al botteghino.

Insieme a Holland ha visto Mark Wahlberg interpretare il ruolo iconico di Sully, Sophia Taylor Ali nei panni di Chloe e Tati Gabrielle nei panni di Braddock.

Quando uscirà Sony Inesplorato al cinema?

Sony rilasciato Inesplorato nelle sale il 18 febbraio 2022 (sebbene fosse originariamente previsto per luglio 2021 e di nuovo ritardato di recente dall’11 febbraio al 18 febbraio).

Quando Inesplorato essere su Netflix?

Netflix sta diventando Uncharted negli Stati Uniti grazie al nuovo accordo con Sony nel 2021. Tutti i film cinematografici di Sony arrivano su Netflix nella finestra pay-1.

Per quanto tempo esattamente questa finestra di pagamento 1 non è ancora chiara. Si pensa che sia tra 120 e 200 giorni dopo la sua uscita nelle sale.

A giugno, abbiamo avuto la conferma che il film sarebbe arrivato su Netflix esattamente 119 giorni dopo la sua uscita nelle sale e che sarebbe dovuto arrivare su Netflix il 15 luglio 2022.

Sfortunatamente, abbiamo appreso che Netflix non arriverà Inesplorato il 15 luglio. Si scopre che ora è in ritardo di oltre un mese.

Un messaggio aggiornato sul Inesplorato la pagina ora lo afferma Inesplorato non arriverà su Netflix fino al 19 agosto 2022.

Abbiamo contattato Netflix per un commento sul motivo per cui si è verificato il ritardo.

Netflix India non risente di questo ritardo con il film disponibile dal 12 luglio 2022.

Una volta che Netflix avrà finalmente il film, dovrebbe portare il film per 18 mesi prima di lasciare il servizio per il vario assortimento di servizi della Disney (in questo caso, sospettiamo che uscirà su Hulu).

Ciò significa che il film non dovrebbe lasciare il servizio all’inizio del 2024.

Otterranno altre regioni Netflix Inesplorato?

Al momento, non siamo a conoscenza di alcun accordo aggiuntivo per altre regioni di Netflix al di fuori degli Stati Uniti.

Molte regioni in questo momento, tuttavia, hanno diritti di seconda finestra sull’output di Sony. Ciò significherebbe che vedresti il ​​film aggiunto alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Abbiamo anche rilasciato stime sulla data per alcuni altri film Sony destinati a raggiungere Netflix negli Stati Uniti come parte del vasto nuovo accordo, tra cui Morbio (che sarà il secondo film teatrale ad arrivare come parte dell’accordo) e Spider-Man: Nel verso del ragno 2. Abbiamo anche visto Miele ragazze, Mai tirarsi indietro: rivolta, e Chi siamo: una cronaca del razzismo in America arrivare come parte di questo accordo. Puoi trovare altri film Sony in arrivo su Netflix qui.

Non vedi l’ora di Tom Holland’s Inesplorato colpendo Netflix? Fateci sapere nei commenti!