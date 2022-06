L’uscita della seconda stagione di Alice in Borderland è prevista per dicembre 2022 su Netflix

Netflix rilascerà Alice in Borderland stagione 2 a dicembre, con le prime immagini teaser condivise oggi durante il loro evento Geeked Week.

Nel 2020, i contenuti originali asiatici su Netflix hanno registrato un’incredibile crescita con il pubblico mondiale del gigante dello streaming con l’ultima goccia dell’anno è stata la brillante serie Alice in Borderland, un dramma di fantascienza giapponese basato sull’omonima graphic novel di Haro Aso.

La serie ruota attorno a Chota e ai suoi amici, che vengono rapiti in una realtà alternativa dove sono intrappolati e costretti a giocare a giochi fatali contro un misterioso maestro del gioco per sopravvivere.

Per fortuna, Netflix si è affrettato a confermare che la stagione 2 di Alice in Borderland era in produzione, ma il gigante dello streaming ha ora rilasciato le prime immagini di anteprima per il prossimo round di giochi mortali, nonché la finestra di rilascio ufficiale per dicembre 2022.

Netflix non ha perso tempo a rinnovare Alice in Borderland

Dopo la conclusione della prima stagione, i fan di tutto il mondo sapevano che una seconda stagione era in programma presso Robot Communications (la società di produzione dietro il J-drama) e Netflix.

Ciò è dovuto alle numerose “uova di Pasqua” presenti nella scena finale dell’ottavo episodio, in cui è possibile individuare annunci pubblicitari per la “stagione 2” su edifici e dirigibili.

Solo due settimane dopo, il 24 dicembre 2020, i fan di Alice in Borderland hanno ricevuto un regalo di Natale anticipato: la conferma che la stagione 2 era in produzione!

Il video promozionale di conferma del rinnovo è stato condiviso sul canale YouTube di Netflix, che affermava semplicemente che “la stagione 2 sta arrivando!”

Con un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, 7.6/10 su IMDB, 8.8/10 su MyDramaList e il 91% su AsianWiki, i produttori si sarebbero rimessi a non aver rinnovato la brillante serie ricca di azione, ma quale data uscirà la stagione 2 ?

L’uscita della seconda stagione di Alice in Borderland è stata confermata per dicembre 2022

Il 9 novembre 2021, Netflix ha ospitato il suo Japan Festival e ha condiviso un video promozionale di 14 minuti per i suoi prossimi titoli asiatici.

A circa 8 minuti, il gigante dello streaming ha presentato il J-drama di Alice in Borderland, con gli attori principali Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya che hanno rivelato che le riprese della seconda stagione erano già iniziate e che il team non vedeva l’ora di continuare la produzione.

“Qual è lo scopo di questo gioco? Riusciranno a tornare nel mondo reale? Qual è la risposta che sta cercando Arisu? Speriamo di continuare a lavorare sodo durante le riprese della serie in modo che possiate godervi questo spettacolo fino alla fine”. – Kento Yamazaki, tramite il video Netflix Japan Festival.

È stato quindi confermato in un video di annuncio del cast di follow-up che la stagione 2 sarebbe stata presentata in anteprima a dicembre 2022.

Purtroppo, una data specifica non è stata ancora condivisa né da Netflix né dal team di produzione, ma i fan possono aspettarsi che la serie ritorni intorno al 10 dicembre, data in cui è stata presentata la prima stagione.

Oggi, 6 giugno, Netflix ha ospitato il primo giorno della stravaganza della Geeked Week, in cui il gigante dello streaming ha rilasciato le prime immagini teaser della seconda stagione di Alice in Borderland, vedi sotto.

Dal Paese delle Meraviglie al Paese di Confine

Anche se c’è un ovvio collegamento con la storia originale di Alice nel Paese delle Meraviglie, sapevi che anche i nomi nello show sono fortemente ispirati dall’originale?

Il personaggio principale “Arisu” che è la versione in lingua giapponese di “Alice” – poiché l’alfabeto giapponese non ha “L”, quindi questa sarebbe la traduzione più vicina.

Poi abbiamo ‘Chishiya’ come ‘Cheshire Cat’, ‘Hatter’ come ‘Mad Hatter’ e così via, mostrando che gli sceneggiatori hanno reso un vero omaggio alla fiaba originale.

