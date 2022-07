L’uomo grigio con Ryan Gosling e Chris Evans è basato su un libro?

Ryan Gosling e Chris Evans sono i protagonisti L’uomo grigio, uno dei più grandi thriller d’azione dell’estate! Il 22 luglio L’uomo grigio finalmente atterrerà su Netflix e tutti si stanno preparando per la sua uscita.

Il film segue un abile agente della CIA (Ryan Gosling), che dopo aver scoperto accidentalmente i segreti più oscuri dell’agenzia, diventa il bersaglio di una caccia all’uomo internazionale iniziata dal suo ex collega psicopatico (Chris Evans).

Oltre a Gosling ed Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton e molti altri recitano nel film.

Netflix è noto per adattare libri popolari in film e serie originali, quindi non sorprende che le persone si stiano chiedendo se L’uomo grigio è un adattamento cinematografico. Ti abbiamo coperto! Di seguito, abbiamo condiviso se o meno L’uomo grigio è basato su un libro.

L’uomo grigio è basato su un libro?

Sì! Il film d’azione è basato sull’omonimo romanzo del 2009 di New York Times autore di best seller Mark Greaney. Greaney ha successo Uomo grigio serie di libri composta da 11 libri con un dodicesimo libro in uscita il 21 febbraio 2023.

Sebbene nulla sia scolpito nella pietra, i fratelli Russo sperano di avere la possibilità di adattare di più quello di Greaney Uomo grigio libri. Come riportato da Variety, Joe Russo è stato a un evento stampa a Mumbai, in India, il 21 luglio e ha dichiarato: “È basato su una serie di libri [The Gray Man], quindi c’è l’opportunità di espanderlo in film futuri. Ci piace andare avanti con il mondo perché amiamo tutti i personaggi. Ma abbiamo bisogno che il pubblico ci dica se vuole vedere di più della storia o meno”.

Quindi, se vuoi vedere di più Il Uomo grigioassicurati di trasmettere il film in streaming su Netflix il 22 luglio. Se il numero di spettatori è abbastanza alto, Netflix potrebbe semplicemente dare il via libera ai sequel.

I libri di Grey Man in ordine

Abbiamo condiviso l’ordine di lettura così saprai da dove cominciare se stai pensando di leggere i romanzi.

L’uomo grigio (2009) Sull’obiettivo (2010) Balistico (2011) Occhio morto (2013) Esplosione alla schiena (2016) Grigio canna di fucile (2017) Agente sul posto (2018) Missione critica (2019) Uno Minuto (2020) Inflessibile (2021) Sierra Sei (2022) Bruciatore (2023)

L’uomo grigio sarà disponibile per lo streaming su Netflix il 22 luglio. Guarderai il film thriller d’azione?