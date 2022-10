L’uomo d’acciaio Henry Cavill si addolcisce con la fidanzata Natalie Viscuso in Recent Getaway

Henry Cavill è diventato di recente una delle star più ammirate di Hollywood. Sebbene in questo momento abbia una brillante carriera, la sua vita personale sembra ancora più brillante. L’attore è datazione dirigente di Hollywood, Natalie Viscuso. Di recente, le telecamere hanno individuato questa coppia mentre tornavano dal loro appuntamento, condividendo un gesto romantico.

Natalie Viscuso è la Vicepresidente della Vertigo Entertainment di Roy Lee. Prima di questo, era la Vicepresidente di Legendary Entertainment che ha prodotto Zendaya protagonista, DunaCavill Uomo d’acciaio, e quello di Millie Bobby Brown Enola Holmes anche. Bene, ora sai chi è, lascia che ti raccontiamo tutto sull’appuntamento serale.

Natalie Viscuso e Henry Cavill sono stati sorpresi mentre condividevano un gesto romantico

L’attore, e la sua bellissima ragazza, si sono goduti un sontuoso appuntamento notturno al the Sogno a Los Angeles. Ecco la foto di loro che lasciano il posto insieme. Il Uomo d’acciaio l’attore è adorabile mentre si tiene per mano con Natalie.

Il Superuomo l’attore sembrava affascinante con una t-shirt blu con maniche arrotolate, mentre Natalie indossava una splendida camicia nera abbinata alla gonna midi blu. Henry e Natalie hanno ufficialmente annunciato la loro relazione Maggio 2021 tramite Instagram. Non importa quanto queste celebrità cerchino di mantenere la loro vita privata privata, in un modo o nell’altro, i paparazzi trovano sempre la loro strada. Mentre i fan vorrebbero sapere quale passo cambierà la vita di questa coppia, sono anche felici di vedere il loro Superman felice.

Oltre alla sua vita privata, i fan stanno anche aspettando di vedere Henry Cavill come Superuomo in L’uomo d’acciaio 2. In attesa della notizia ufficialmente confermata sul film; siamo anche estremamente entusiasti di vederlo come Sherlock Holmes. Ancora una volta dentro Enola Holmes 2Henry apparirà accanto Millie Bobby Brown chi interpreta il protagonista, Enola Holmes.

Anche tu sei entusiasta di vedere Lo stregone protagonista ancora una volta nel terza stagione anche dello spettacolo? Inoltre, cosa ne pensi di questa relazione con Henry Cavill con la sua attuale fidanzata? Condividi le tue opinioni con noi nella casella dei commenti qui sotto.

