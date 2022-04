L’uomo che cadde sulla Terra è su Netflix?

I drammi di fantascienza sono alcuni dei migliori spettacoli in circolazione in questo momento, e non è una sorpresa L’uomo che cadde sulla terra, una serie costellata di stelle con una narrativa intrigante, è un titolo che i fan non dovrebbero perdere. Presumibilmente ci sono alcuni là fuori che sono curiosi di sapere se è un’opzione su Netflix.

Questa non è la prima volta che l’omonimo romanzo del 1963 scritto da Walter Tevis è stato adattato in un’impresa dal vivo da vedere. Nel 1976 è stato girato un film basato sul libro, interpretato da David Bowie e diretto da Nicolas Roeg. Adesso L’uomo com’è caduto sulla terra tornerà, questa volta sul piccolo schermo per una serie di fantascienza composta da dieci voci avvincenti all’istante.

Nello spettacolo, un alieno, interpretato da Dottor Strano 2 star Chiwetel Ejiofor, arriva sul pianeta Terra con un’importante missione per diventare umano e cercare una donna, interpretata da Non c’è tempo per morire Naomie Harris, che guarda caso è l’unica che può salvare la sua specie extraterrestre. Ma presto scoprono che dovranno proteggere il suo mondo prima di poter salvare il suo, il che li porta in un viaggio incredibile.

Inoltre, il cast della serie è pieno di attori di talento, tra cui Jimmi Simpson, Kate Mulgrew, Sonya Cassidy, Clarke Peters, Rob Delaney e Bill Nighy. Tra l’eccitante premessa e i grandi nomi coinvolti, non c’è da stupirsi che questo sia nella lista da tenere d’occhio di molte persone. Per vedere se L’uomo che cadde sulla terra cadrà su Netflix, assicurati di continuare a leggere per quelle risposte e altro ancora!

L’uomo che cadde sulla terra è disponibile su Netflix?

Per molti, la notizia che L’uomo che cadde sulla terra non è disponibile su Netflix sembrerà sicuramente la fine del mondo come lo conosciamo. Ma state tranquilli, non c’è apocalisse all’orizzonte e tutti non dovrebbero dimenticare che la potenza dello streaming ha molte altre opzioni stellari tra cui scegliere.

Lo streamer ha un’ampia quantità di titoli di fantascienza, inclusi film come Il cielo di mezzanotte, Lanterna verde e Il progetto Adam. Quando si tratta di spettacoli di fantascienza, ci sono molte ottime opzioni, tra cui Il mare silenzioso, Perso nello spazio e L’eredità di Giove.

Dove puoi trasmettere in streaming L’uomo che cadde sulla terra

L’uomo che cadde sulla terra è disponibile esclusivamente su Showtime.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: