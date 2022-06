Luoghi delle riprese di Snowflake Mountain in cui Kidults è andato per Bear Grylls come l’avventura

Su Netflix è sbarcato un nuovo reality show incentrato su un gruppo di giovani appartenenti a famiglie benestanti. In Montagne di fiocchi di neve queste persone devono sopravvivere nel deserto senza strutture speciali. Tutti i partecipanti hanno dai 20 ai 26 anni e vengono ad imparare il modo di vivere duro. Poiché hanno vissuto negli appartamenti sontuosi per tutta la loro vita. Tuttavia, questo difficile viaggio metterà alla prova il limite dei loro limiti. Mentre ogni partecipante ha la possibilità di vincere il premio in denaro di $ 55.000. Ma sai quali location avventurose hanno scelto i creatori per girare lo spettacolo? In caso contrario, abbiamo tutto coperto per te. Continua a leggere per saperne di più Montagna dei fiocchi di neve luoghi delle riprese.

Splendide location che Snowflake Mountains ha preso per le riprese dello spettacolo

I bambini ricchi vengono a vivere i peggiori incubi della loro vita nei boschi dell’Inghilterra. Lo spettacolo è stato proiettato nel Lake District, un altopiano situato nel nord-ovest dell’Inghilterra. Questa regione copre diverse foreste, montagne, laghi e praterie tra le braccia della natura. Inoltre, Lake District è famoso tra i turisti che vogliono trascorrere le vacanze in una destinazione confortevole.

Tuttavia, questa non è la prima volta che questo luogo viene selezionato per uno spettacolo a tema tesoro. Come gli spettatori potrebbero aver visto questa bellissima regione in molti film e spettacoli. Compreso Lo stregone, Paddington 2, 28 giorni dopo, La Parola Ae sviluppatori. E ora gli spettatori potranno ancora una volta godere della freschezza della natura nello spettacolo Snowflakes Mountain. I partecipanti si dedicheranno a diverse attività terrestri e acquatiche per rimanere nello spettacolo.

Il reality show è principalmente la parte della Graythwaite Estate che si estende su 5000 acri di terra. Dove il team di produzione ha allestito i propri accampamenti e ha creato più di un’ambientazione nella giungla per i concorrenti. Perché vincere un reality show non è facile quando sei completamente disconnesso dal mondo esterno. Lo spettacolo è composto da otto episodi in cui i concorrenti trascorrono le loro giornate con cibo minimo e un luogo di vita a disagio.

La serie Netflix Original Snowflake Mountain è attualmente in streaming solo su Netflix. Ci sono 10 giovani che prendono parte allo spettacolo da diverse parti d’America. Vai a guardare la corsa dei millennial in lotta per il premio in denaro che Netflix ha fissato per il vincitore.

