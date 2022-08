L’unico caso in cui la brutalità di Kreese non è stata solo amata ma applaudita dai fan di “Cobra Kai”

Cobra Kai ha molta azione con molto più dramma. I personaggi durante lo spettacolo si sono concessi l’uno o l’altro situazione caotica. Nel corso degli anni, abbiamo visto la lotta tra Buona e il male. E quando parliamo di male, John Kreese e Terry Argento sono alcuni nomi che ci vengono subito in mente. Tuttavia, ogni moneta ha due facce. Allo stesso modo, anche questi personaggi malvagi hanno un lato buono. Mai argento, ma Kreese una volta ha mostrato il suo lato compassionevole nello show, dandoci un assaggio della bontà nascosta dentro Kreese.

John Kreese ha mostrato pietà per questa ragazza e ha conquistato il cuore dei fan di Cobra Kai

Se osserviamo da vicino, possiamo capire perché ogni personaggio è come sono. John non è sempre stato così. Se hai visto il suo passato nei film precedenti, potresti ricordare che era un sognatore. Ha inoltre amato una ragazza e aveva dei sentimenti, ed era dolce. Ma col passare del tempo, e più lui esperto le persone circostanti, di più brutale è diventato. Pertanto, abbiamo visto per lo più il brutale e senza cuore, egoista John in Cobra Kai. Tuttavia, questa volta, lui si è presentato per uno dei suoi studenti e l’ha protetta senza vantarsene, facendo sì che gli spettatori simpatizzano con lui.

Per quanto io odio per lo più tutto ciò che fa Kreese, il suo primo colpo, il duro colpo, nessuna pietà era assolutamente meritata da questo colpo di culo. ¯_(ツ)_/¯ da cobrakai

quando Tory stava affrontando problemi con il suo proprietario, John ha avuto il suggerimento dal suo comportamento. Senza dire nulla a Tory, John colpì per primo e duramente la casa del suo padrone di casa. Senza mostrare misericordia, Giovanni lo minacciò e quasi tagliava le sue figure. Tuttavia, John non lo fece. Ma il padrone di casa ha ricevuto il messaggio forte e chiaro. Di conseguenza, ha smesso di molestare Tory per l’affitto, e il problema è stato risolto.

John sapeva della famiglia di Tory e dei suoi problemi. Pertanto, è andato e prese cura di una brutta situazione. Questo atto di John Kreese lo ha ritratto come un protettivo, premuroso, e Sensei forte. Allo stesso modo, si sentiva sempre in giro Johnny Lawrence, suo ex studente e compagno. Le cose sono andate male con lui, ma questo atto di proteggere e combattere per Tory lo ha reso più vicino a noi. Guarda le reazioni dei fan dello spettacolo.

I fan hanno apprezzato Kreese per questo

L’unica volta in cui gli spettatori non odiavano assolutamente John è stata questa. Ecco cosa hanno da dire i fan a riguardo.

Qual è la tua opinione su questo? Ti sono piaciuti altri casi in cui hai visto John Kreese o qualsiasi altro personaggio trasformazione? Come pensi che nella quinta stagione tornerà? Condividi le tue osservazioni con noi nella casella dei commenti.

