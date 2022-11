L’umore di Nicole Lecky è in streaming su Netflix? (dove guardare Mood)

Stato d’animo è una serie rivoluzionaria in sei parti con protagonista l’attrice, scrittrice e cantautrice Nicôle Lecky nei panni dell’aspirante cantante Sasha Leyton. La serie è basata sulla sua acclamata commedia Superhoe e inizialmente è stato presentato in anteprima a marzo di quest’anno su BBC Three. Questo fine settimana, gli americani potranno finalmente guardare lo spettacolo mentre fa il suo debutto in streaming negli Stati Uniti.

Sasha, 25 anni, sogna di diventare una cantante, ma per ora è un’artista da camera da letto che trascorre la maggior parte del suo tempo evitando la sua famiglia e perseguitando il suo ex fidanzato. Quando viene cacciata di casa, Sasha si ritrova a fare surf sul divano finché non incontra Carly, che la introduce nel mondo dell’influenza sociale. Mentre Sasha viene trascinata più a fondo nel mondo degli influencer, scopre che è molto più complesso e più oscuro di quanto avrebbe potuto immaginare.

Anche Jessica Hynes, Paul Kaye, Mia Jenkins, Jordan Duvigneau, Lara Peake e Mohammad Dalmar recitano nella serie.

Mood con protagonista Nicôle Lecky su Netflix?

No, Stato d’animo non è su Netflix. Lo spettacolo sembra perfetto per coloro che sono fan di serie come Sacco di pulcima sfortunatamente, Sacco di pulci non è nemmeno su Netflix. Se vuoi qualcosa di simile a quelle serie, ti consiglio di guardare Netflix Bambola russa, Schiantarsi, Ragazze di Derryo Dopo la vita.

Dove vedere Mood con protagonista Nicôle Lecky

Stato d’animo inizialmente è stato presentato in anteprima a marzo 2022, ma ora sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti su BBC America e AMC+. Il modo più semplice per guardarlo è probabilmente ottenere un abbonamento AMC+ in modo da poter dare un’occhiata allo spettacolo quando vuoi. Stato d’animo debutta su AMC+ questo domenica 6 novembre 2022. Nuovi episodi usciranno ogni domenica e ci sono sei episodi in totale nella prima stagione dello show.

Non vedi l’ora di guardare Stato d’animo questo fine settimana, o hai visto lo spettacolo già all’inizio di quest’anno? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.