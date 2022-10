L’ultimo film V/H/S è V/H/S/99 su Netflix? (dove guardare V/H/S/99)

Il quinto film del popolare franchise di antologia horror a filmati trovati V/H/S sta arrivando questa settimana, giusto in tempo per Halloween! V/H/S/99 è l’ultimo della serie di film e uscirà venerdì 20 ottobre in esclusiva su Shudder.

Ambientato nel 1999, V/H/S/99 presenta cinque narrazioni, ma a differenza dei film precedenti, non esiste una struttura narrativa generale che metta insieme ogni segmento. Invece, le cinque parti sono interrotte da intermezzi con l’animazione in stop-motion di soldatini noti come “Gawkers”.

I registi e gli scrittori horror scelti per creare cortometraggi per questo film includono Maggie Levin, Johannes Roberts, Flying Lotus, Zoe Cooper, Tyler MacIntyre e Joseph e Vanessa Winter.

Se ami guardare film spaventosi o stai cercando qualcosa di spaventoso per Halloween, allora V/H/S/99 è un’eccellente selezione Il film sta ricevendo recensioni per lo più positive da parte della critica.

V/H/S/99 è su Netflix?

Sfortunatamente, nessuno dei V/H/S i film sono in streaming su Netflix, ma se sei un fan dei filmati trovati, ti suggerisco di dare un’occhiata a Strisciamento film o Senza amicizia, che sono disponibili per la visione su Netflix in questo momento. Il 2016 Blair Strega è disponibile anche il remake, anche se non penso che sia buono come l’originale.

Dove guardare V/H/S/99

V/H/S/99 uscirà esclusivamente su Shudder a partire dal 20 ottobre. Sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Dovrai pagare un abbonamento Shudder (o ottenere una prova gratuita) per guardare il film.

Per chiunque sia interessato a rivisitare gli altri quattro film del franchise, i primi tre sono attualmente in streaming su Hulu, mentre il quarto film, V/H/S/94è anche su Shudder.

Non vedi l’ora di guardare V/H/S/99 questo fine settimana? Hai visto l’altro? V/H/S film? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.