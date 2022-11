Netflix è noto per le sue adorabili commedie tempestive. Il servizio di streaming è tornato ancora una volta, questa volta con un nuovo stupido spettacolo chiamato Blockbuster. Ma dove si trova l’ultimo Blockbuster ed è ancora aperto?

Prima dell’era dei servizi di streaming, i negozi di noleggio video potevano essere trovati praticamente ovunque. Forse la catena più famigerata di questi negozi, Blockbuster, ha portato film e serie televisive nelle case di milioni di persone.

Per un amaro scherzo del destino e l’aumento del consumo di media online, fino ad oggi è rimasto solo un negozio Blockbuster. Naturalmente, Netflix doveva solo fare una serie su di esso.

Dopo l’uscita della serie, i fan si chiedono se l’ultimo Blockbuster sia ancora aperto. E se sì, dove?

Grande successo © Netflix | Ricardo Hubb

L’ultimo Blockbuster è ancora aperto?

In parole povere, sì. L’ultimo negozio Blockbuster rimasto si trova a Bend, nell’Oregon. A partire dal 2019, è diventato noto come l’ultimo Blockbuster rimasto al mondo. Questo negozio è anche l’ultimo Blockbuster rimasto, che è molto lontano dai 9.000 che c’erano una volta.

Inaugurato originariamente nel 1992, il negozio era in precedenza la seconda sede di Pacific Video, una piccola catena di noleggio video negli Stati Uniti. Nel 2000, i proprietari, Ken e Debbie Tisher, hanno convertito il negozio in un Blockbuster, come parte del franchise.

Da allora, il negozio è rimasto aperto come Blockbuster negli ultimi ventidue anni. Durante il COVID-19, il negozio ha operato come Airbnb, ospitando pigiama party per i clienti.

Sorprendentemente, un risultato della fama del negozio è che ora è diventato una popolare destinazione turistica. Anche con il proprio merchandising!

Foto di ANDREW MARSZAL/AFP tramite Getty Images



Blockbuster è uscito su Netflix giovedì 3 novembre 2022. Naturalmente, come la maggior parte delle serie Netflix, lo spettacolo sarà composto da 10 episodi. Tutti gli episodi sono disponibili per gli spettatori per abbuffarsi immediatamente.

La serie segue Timmy Yoon (Randall Park), il manager dell’ultimo negozio Blockbuster sopravvissuto. Con suo grande sgomento, scopre che il suo negozio è l’ultimo e deve fare tutto ciò che è in suo potere per mantenerlo vivo e prospero. Con più del solo lavoro in gioco, Timmy e i suoi dipendenti devono lavorare per rimanere rilevanti nell’era digitale.

Offrendo qualcosa che le mega-corporazioni non possono, una vera connessione umana, Timmy e la banda sono determinati a rimanere aperti.

