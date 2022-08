La prossima serie di mercoledì è incentrata sull’adolescente Addams e la sua famiglia, ma il primo sguardo esclusivo ha i fan più entusiasti del ruolo di Gomez di Luis Guzman.

Da quando Netflix ha annunciato che avrebbero realizzato la serie del mercoledì, tutti sono stati entusiasti di chi altro sarebbe stato scelto per interpretare la famiglia Addams.

Fino ad ora, ci avevano anticipato Jenny Ortega come protagonista, ma ora Vanity Fair ci ha regalato il ritratto di famiglia.

Chi è nel cast della Famiglia Addams?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Saluta la famiglia Addams di Netflix Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán e Isaac Ordonez sono i protagonisti di Wednesday, la nuova serie di Tim Burton. pic.twitter.com/OJIKVxJlbg — Netflix (@netflix) 16 agosto 2022

Visualizza Tweet

È il classico look della famiglia Addams, ma con un cast aggiornato da morire. Tim Burton si sta immergendo per la prima volta in TV come produttore esecutivo e regista principale. Sembra una partita fatta in paradiso, infatti, è un po’ sorprendente che Burton non abbia mai fatto la famiglia Addams prima!

Come rivela l’immagine stilistica in bianco e nero, Catherine Zeta-Jones interpreterà la matriarca della famiglia gotica, Morticia.

A interpretare i bambini Addams ci sono Jenny Ortega nei panni dell’omonimo Wednesday e Isaac Ordonez nei panni di suo fratello Pugsley. Dato l’aspetto caratteristico dei loro personaggi, è difficile immaginare che qualcun altro li abbia mai interpretati prima.

Sicuramente tutti sembrano la parte, ma nessuno di questi tre sta facendo davvero delirare i fan…

I fan reagiscono a Luis Guzman nei panni di Gomez Addams

Sì, è proprio il romantico padre, interpretato da Luis Guzman, ad aver catturato l’attenzione di tutti.

I fan si sono subito rivolti a Twitter per esprimere la loro opinione sul casting, con molti commenti sulla somiglianza con il cartone animato originale degli anni ’60.

Sebbene ci siano state *alcune* critiche (quando non c’è) sul casting, i fan sono rapidamente venuti in difesa di Guzman nei panni di Gomez e si sono rivolti a Twitter per condividere il loro amore.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro così entusiasta di avere l’icona nuyoricana Luis Guzmán nel cast di @wednesdayaddams come Gomez il suo umorismo, carisma, talento e curriculum eclettico di 40 anni di recitazione meritano fiori: è un tesoro nazionale! 🇵🇷 pic.twitter.com/3MqlWsd6eQ — Con Todo (@contodonetflix) 16 agosto 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams è il miglior casting che abbia mai visto. Questo è fantastico. Gli odiatori devono guardare a se stessi. Sacri fumi. BENE Lo guarderò. 🍎🕸️💀 pic.twitter.com/l2zECc7mae — DungeonGlitch | Matt 🌻 (@DungeonGlitch) 16 agosto 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro È meglio che Gomez di Luis Guzmán riceva tutto l’amore e l’idolatria di Gomez che Gomez riceve da anni online. HYPE LUI! Stiamo finalmente facendo in modo che un adams incentrato sugli adulti veda il loro matrimonio FIORIRE — 𖤐Luna𖤐 (@Luna_de_Maria) 16 agosto 2022

Visualizza Tweet

La famiglia Addams è stata un successo culturale per decenni, quindi non sorprende che alcuni abbiano delle riserve.

Tuttavia, Netflix ha ribadito che la serie di mercoledì non è un riavvio e si baserà sulla famiglia Addams degli anni ’60 e ’90.

Chiefs ha detto a Vanity Fair: “Non sta cercando di essere i film o il programma televisivo degli anni ’60. Questo è stato molto importante per noi e molto importante per Tim”.

Quando uscirà mercoledì?

Netflix ha detto che la serie sarà quest’anno, ma nessuna data ufficiale è stata ancora confermata per mercoledì.

Tuttavia, la promozione è aumentata per la tanto attesa serie. Con i suoi innegabili temi gotici, sicuramente deve essere da qualche parte nella stagione di Halloween? Ci auguriamo di sì.

Per tenerti eccitato, guarda il teaser trailer qui.