Lucifer Morningstar e Tom Ellis tornano su Netflix per “Exploding Kittens”, prodotto dalle leggende della commedia Mike Judge e Greg Daniels

Netflix ha fatto molta strada da quando ha iniziato. È iniziato come un servizio di streaming di film e programmi TV, ma è diventato molto di più. Non solo consentono alle persone di trasmettere contenuti in streaming alla massima qualità disponibile comodamente da casa. Ma sono stati alla costante ricerca di produrre contenuti originali. E ora, questa piattaforma di streaming in continua crescita e in continua evoluzione sta entrando nel mondo dei giochi. Netflix sta per lanciare a versione mobile di Gattini che esplodono molto presto. Ma non è questo.

Sembra che abbiano anche altri piani per l’amato gioco di carte.

Gattini che esplodono di Netflix

In Maggio, Netflix uscirà Gattini che esplodono — The Game, che sarà seguito da una serie comica animata per adulti con protagonista Tom Ellis (Lucifero), Abramo Lim (I ragazzi), Lucia Liu (Elementare), Alleato Maki (Mantello e pugnale), Mark Proksch (Cosa facciamo nell’ombra), e Sasheer Zamata (Economia domestica) in 2023.

incontra il cast della nuova serie comica animata Netflix, EXPLODING KITTENS – prodotta dalle leggende della commedia Mike Judge e Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 18 aprile 2022

Lo spettacolo si svolgerà quando la guerra senza fine tra Paradiso e Inferno raggiunge dimensioni epiche nella serie animata Exploding Kittens, quando sia Dio che il Diavolo vengono trasportati sulla Terra nei corpi di grassi gatti domestici.

Secondo diversi account Instagram, Ellis suonerà Dio Gatto… Gatto Diavolo sarà Zamata… Lim e Maki ritrarre fratelli e Liu suona il loro madre.

La serie animata ispirerà le carte future e le meccaniche di gioco, permettendoti di interagire con i tuoi personaggi preferiti e dare vita allo spettacolo. Il gioco sarà offerto agli utenti Netflix senza costi aggiuntivi o acquisti in-app e includerà modalità sia in solitario che multiplayer.

LEGGI ANCHE: GIOCHI NETFLIX: tutto ciò che devi sapere

Le menti brillanti dietro lo spettacolo

Mike Judge, Greg Daniels, Dustin Davis, Peter Chernin e Jenno Topping, e Gattini che esplodono creatori di franchising Elan Lee e La farina d’avena Matteo Inman serviranno insieme come showrunner e produttori esecutivi Shane Kosakowski e Matthew Inman.

I fan potrebbero riconoscere immediatamente il nome di Greg Daniels. Greg è diventato famoso come showrunner delle prime 4 stagioni della sitcom di successo L’ufficio. Recentemente Greg in collaborazione con Steve Carell sviluppato l’esilarante Forza spaziale per Netflix.

Il Gattini che esplodono la serie segnerà anche il ritorno di Tom Ellis su Netflix dopo la sua corsa completa di successo nei panni del diavolo stesso. Dopo che Lucifer Tom si è unito al cast della serie limitata di Hulu”Washington Black.

Cosa ne pensi dell’ingresso di Netflix nel settore dei giochi mobili? è la mossa giusta per il sito di streaming? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Lucifer Morningstar, Tom Ellis torna su Netflix per “Exploding Kittens”, prodotto dalle leggende della commedia Mike Judge e Greg Daniels, è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.