Lucien Laviscount suggerisce che non sarà in Emily in Paris stagione 3

Siamo freschi di Netflix che lo annuncia Emilia a Parigi tornerà per una terza e quarta stagione, e il nuovo membro del cast dello show, Lucien Laviscount, ha i fan in delirio se riprenderà il suo ruolo di Alfie in Emilia a Parigi stagione 3.

I fan erano al massimo delle emozioni con la notizia del rinnovo, ma l’11 gennaio tutto è crollato con l’ultimo post su Instagram di Lucien Laviscount. Ovviamente non intendeva fare del male con il post, ma i fan irriducibili, come me, analizzeranno tutto ciò che viene detto perché amiamo Emilia a Parigi e subito si innamorò del suo personaggio.

Quindi cosa ha detto Lucien Laviscount sul suo coinvolgimento Emilia a Parigi stagione 3? Preparati. Potrebbe non piacerti quello che è stato detto…

Lucien Laviscount sarà in Emily in Paris stagione 3?

Lo speriamo! Emily e Alfie sono finite insieme nel finale della seconda stagione e il futuro sembrava roseo per la loro relazione, almeno agli occhi di Alfie. Emily è ancora bloccata su Gabriel e negli ultimi momenti della seconda stagione, si rende conto che lo ama. Va a confessare il suo amore solo per scoprire che Gabriel è tornato con la sua ex, Camille.

Non siamo sicuri di come andranno le cose tra Emily e Alfie Emilia a Parigi stagione 3, ma è assolutamente necessario avere una discussione. Non vogliamo che la stessa cosa successa a Mathieu succeda ad Alfie. Non lo merita.

Dal momento che le cose sono finite in modo apparentemente alto per Emily e Alfie nella seconda stagione, inizialmente non avevamo motivo di pensare che Lucien Laviscount non sarebbe stato nella terza stagione. Ma dopo il suo post su Instagram, non ne siamo più così sicuri.

Ecco il post di Lucien su Emilia a Parigi stagione 3 e 4 sul suo Instagram:

La didascalia recita:

Emily In Paris STAGIONE 3 E STAGIONE 4. Non vedo l’ora di vedervi brillare tutti

Ha incluso anche alcune emoji e ha taggato l’ufficiale Emilia a Parigi Account Instagram e Netflix. Sono abbastanza sicuro che questo doveva essere un post celebrativo sul rinnovo, ma la sua formulazione è discutibile. Perché ha detto: “Non vedete l’ora di vedervi brillare?” Se fosse stato nelle stagioni 3 e 4, non avrebbe detto qualcosa come “Non vedo l’ora di tornare” o “Non vedo l’ora di vederci brillare tutti” o semplicemente qualsiasi cosa lo includa? La sua formulazione fa sembrare che non vedremo il suo personaggio nelle stagioni future.

Sebbene nulla sia stato annunciato sulla partenza di Lucien dalla serie da Netflix o Emilia a Parigiil creatore Darren Star, ti viene da chiederti se dovremmo leggere tra le righe. O forse ci stiamo pensando troppo, e Lucien stava solo offrendo oggetti di scena ai suoi colleghi membri del cast. Immagino che sapremo con certezza quando sarà la produzione Emilia a Parigi inizia la stagione 3.

Se tutto va bene, vedremo il ritorno di Alfie nella stagione 3. La sua relazione con Emily è stata così divertente da guardare e sembrava una buona partita per lei. Resta sintonizzato su Netflix Life per saperne di più Emilia a Parigi novità della terza stagione!