Lucas muore in Stranger Things stagione 4 volume 2?

Verso gli episodi finali di Cose più strane stagione 4, c’erano molte cose nella mente dei fan; tuttavia, la preoccupazione più urgente era se i nostri personaggi preferiti sarebbero sopravvissuti alla stagione. E con buona ragione.

Sebbene ci siano state diverse morti nella prima parte della stagione, nessuna di queste morti ha coinvolto personaggi importanti. Quindi, comprensibilmente, i fan sono entrati negli episodi finali della stagione con il timore che uno o due personaggi amati potessero cadere vittima di Vecna ​​o morire cercando di fermarlo.

È probabile che, se sei arrivato a questo post, probabilmente stai guardando il finale della stagione 4 in questo momento e stai diventando sempre più preoccupato per Lucas – e per una buona ragione. Lucas, come molti personaggi, si trova in grave pericolo Cose più strane finale della stagione 4, ma i fan dovrebbero essere preoccupati per le sue probabilità di sopravvivenza?

Lucas è morto in Stranger Things stagione 4 volume 2?

Non mentiremo, c’è motivo di essere preoccupati per il destino di Lucas nel volume 2 della stagione 4 poiché si trova in una situazione pericolosa per la vita nel finale di stagione. Tuttavia, possiamo tranquillizzarti rivelando che Lucas non muore Cose più strane stagione 4 volume 2!

Nel finale, Lucas si allea con Max come parte del loro piano per attirare Vecna ​​in una trappola e attaccarlo mentre è in trance. Affinché questo piano funzioni, Max deve agire come bate e Vecna ​​cade definitivamente nella trappola in arrivo per Max quando lei lo attira da sé a casa di Creel.

Mentre Max è sotto la trance di Vecna, Jason si presenta e minaccia Lucas sotto la minaccia delle armi dicendogli di svegliare Max dalla trance o agirà. Conoscendo il pericolo che potrebbe incorrere nel far uscire Max dalla trance, Lucas combatte Jason in un’accesa lotta in cui Lucas prende un bel pestaggio.

Fortunatamente, Lucas è in grado di entrare in una buona oscillazione e metterlo fuori combattimento in modo che possa concentrare la sua attenzione su Max, che si trova in una situazione davvero grave.

