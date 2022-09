Loving Adults che finisce su Netflix ha spiegato

Puoi sempre contare su Netflix per offrire un thriller di qualità e negli ultimi anni ha offerto agli abbonati una serie di gemme danesi all’interno del genere.

Continuando la tradizione abbiamo Loving Adults, uscito di recente.

Diretto da Barbara Topsøe-Rothenborg, è stato rilasciato venerdì 26 agosto 2022 e racconta la storia di Christian (Darin Salim) e Leonora (Sonja Richter), una coppia che si è allontanata l’una dall’altra dopo che il figlio si è ammalato circa dieci anni fa. .

Entrambi hanno fatto sacrifici, inclusa Leonara che si è messa alle spalle il sogno di diventare una violinista. Tuttavia, la redditizia impresa edile di Christian si è assicurata che le cure mediche del figlio fossero state curate.

Riepilogo di Loving Adults

Prima di ottenere la spiegazione del finale di Loving Adults, è importante riflettere sugli eventi che hanno portato al climax.

Le condizioni del figlio mostrano segni di miglioramento ed è stato anche rivelato che Christian ha una relazione con un collega. Riesce a nascondere il suo telefono a sua moglie quando lei sta chiamando e poi la incontra quando lei gli chiede di separarsi da Leonara.

Leonara viene a sapere della relazione e Christian le dice che vuole il divorzio. Tuttavia, lo ricatta perché è stata coinvolta in una frode che ha portato la sua azienda ad avere successo.

Lei chiede che interrompa la relazione, ma lui rifiuta e dice a sua moglie che è innamorato dell’altra donna. Quindi, lei lo butta fuori di casa portandolo a scavare nel suo passato. Mentre esamina il suo passato, viene stabilito che è stata accusata di aver spinto il suo amore d’infanzia da un dirupo.

Spiegazione del finale di Loving Adults

Christian escogita un complotto per risolvere tutte le sue preoccupazioni e tenta di investire sua moglie con un furgone aziendale. Tuttavia, si rende conto di essere stato investito fatalmente e della donna sbagliata quando torna a casa e trova lì sua moglie, che in seguito scopre l’attentato di suo marito alla sua vita.

Minaccia di trasformarlo nelle autorità a meno che non uccida di nuovo… questa volta il suo amante. Una confessione conferma che ha effettivamente ucciso il suo fidanzato di cui sopra, ma non è stata accusata.

Usando la sua esperienza, dice a Christian come dovrebbe orchestrare l’omicidio.

Preparando un alibi, trascorrono la notte in un hotel e lui sgattaiola fuori a casa del suo amante mentre Leonara usa registrazioni vocali e altri metodi per suggerire che Christian non ha mai lasciato la stanza. Tuttavia, non può andare fino in fondo e si abbracciano quando arriva a casa di lei.

Questo costringe Leonara a prendere in mano la situazione, quindi pugnala lei stessa l’amante di suo marito.

Finché morte non ci separi

Christian è sconvolto ma troppo preso per rinunciare a sua moglie. I funzionari non sono in grado di localizzare il corpo, ma Christian e Leonara dicono alla polizia che entrambi hanno avuto relazioni di cui ciascuno è a conoscenza.

Per coprire entrambe le loro tracce e salvare la loro pelle, lavorano per assicurarsi che i resti del corpo non vengano mai trovati.

Alla fine, entrambi sono colpevoli di frode e omicidio. Sono profondamente insoddisfatti l’uno dell’altro, ma la loro rete di manipolazioni significa che sono legati per sempre l’uno all’altro, destinati a rimanere una coppia.

Loving Adults è ora in streaming su Netflix.

