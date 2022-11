Love, Lizzo è in streaming su Netflix? (dove guardare)

Non abbiamo bisogno di un test del DNA per sapere che il musicista americano Lizzo è e sarà per sempre un’icona!

Conosciuta per la sua grande personalità e le sue esibizioni animate, Lizzo è diventata una delle artiste più talentuose dei nostri giorni. Ma sfortunatamente, parte di quella fama è arrivata con opinioni indesiderate da parte di persone che hanno cercato di rubarle il lustro. Lizzo ha mantenuto un atteggiamento brillante durante tutto questo, tuttavia, vuole farci sapere che anche lei ha delle brutte giornate.

Dietro le grandi luci e il glamour c’è una celebrità così sfaccettata che dovrai vederla per credere, motivo per cui dovresti assolutamente trasmettere in streaming ogni singolo secondo del nuovo documentario di Lizzo, Con affetto Lizzo.

Ecco dove andare per vedere la nuova uscita!

Love, Lizzo è in streaming su Netflix?

Chiaramente, Netflix deve intensificare il suo gioco di documentari musicali!

Purtroppo, Con affetto Lizzo non è attualmente in streaming sul sito e molto probabilmente non lo farà mai, poiché il titolo appartiene a un’altra piattaforma. Anche così, pensiamo che non dovresti ancora scappare dal sito perché ci sono altri documentari simili da guardare. I nostri preferiti includono Dolly Parton: Eccomi e Gaga: Cinque piedi duema forse troverai un paio di altri originali Netflix che amerai ancora di più.

Dove vedere in streaming Amore, Lizzo

HBO Max è il posto dove andare se vuoi conoscere i dettagli della vita di Lizzo tramite Con affetto Lizzo. Dai un’occhiata al trailer ufficiale del sito di streaming per il titolo qui sotto.

Se hai Hulu (o qualsiasi piattaforma associata a HBO), purché tu abbia il componente aggiuntivo HBO Max, dovresti essere a posto. Ma se non lo fai, potresti dover solo aspettare che il documentario sia disponibile sul tuo servizio preferito.

Ancora una volta, Lizzo è una superstar il cui talento è semplicemente fuori dal mondo. Festeggiala ora trasmettendo in streaming ogni secondo di Con affetto Lizzo su HBO Max.