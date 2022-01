Love Is Blind Stagione 2 su Netflix: data di uscita, cast, trailer e altro

L’amore sarà nell’aria intorno alla seconda settimana di febbraio, e così sarà L’amore è cieco Stagione 2 su Netflix. Sì! con gli stessi presentatori della prima stagione, lo spettacolo continuerà a prendere la schiavitù del matrimonio a un livello diviso da 11 febbraio 2022. La stagione si aprirà con 5 episodi nel suo primo giorno. Successivamente, altri quattro episodi saranno presentati in anteprima il 18 febbraio 2022. Infine, quando il mese dell’amore finirà, finirà anche la stagione del matrimonio; Il finale della seconda stagione verrà lanciato il 25 febbraio 2022

Per tutta la serie, mettono i singoli in “baccelli” attraverso i quali si frequentano. Mentre le coppie si conoscono e formano una connessione cuore a cuore; decidono di impegnarsi. Sorprendentemente, possono incontrarsi di persona solo dopo il fidanzamento. Dopo l’evento, le coppie vengono inviate in resort dove si conoscono meglio. Il giorno del matrimonio, alle coppie viene chiesto “L’amore è cieco?” La loro risposta decide il resto.

di varietà la recensione ha notato che “la volontà dello show di rappresentare francamente la stranezza umana, in un momento di reality TV particolarmente massaggiato, è elettrizzante.

Love Is Blind: trailer e cast della seconda stagione

All’inizio del teaser, Vannesa annuncia “I baccelli sono ufficialmente aperti!”

Puoi guardare il trailer ufficiale qui-

Netflix mantiene i suoi spettatori ficcanaso, poiché non ha rivelato l’intero cast del film L’amore è cieco Stagione 2 è. Tuttavia, il nostro amato Vanessa e Nick Lachey tornerà ad ospitare l’evento. Principalmente, possiamo vedere a poche altre stelle di Netflix Reality show che gira intorno al baccello.

Love Is Blind funziona davvero?

Con la prima stagione che è stata un tale successo e la seconda stagione dello spettacolo in arrivo; alcuni fan non possono fare a meno di pensare se il concetto di L’amore è cieco funziona davvero o è tutto nel mondo virtuale?

“È possibile che le persone si innamorino senza vedersi fisicamente, ma penso che mantenere relazioni soddisfacenti e durature nella cultura odierna richieda un certo livello di attrazione fisica”. per della metropolitana conversazione con esperto di relazioni, psicologo e terapeuta, Dott. Kalanit Ben-Ari.

In particolare, le due coppie della prima stagione sono felicemente sposate con l’appuntamento. Quindi, possiamo chiamare l’esperimento riuscito in una certa misura, ma alla fine della giornata; tutto dipende dalla prospettiva dell’amore e delle relazioni di un individuo

Ci sarà Love Is Blind nella terza stagione?

Netflix ha questa eccezionale qualità di trattenere lo sguardo del pubblico, il più a lungo possibile. I lavori sono già iniziati e potremmo arrivare a una stagione 3 intorno a Halloween o Natale in arrivo. Tuttavia, non vi è alcuna dichiarazione ufficiale.

Inoltre, sembra il creatore della serie Chris Collen vuole che la serie duri per sempre. Disse Rivista Oprah “Voglio vedere una stagione 2 o una stagione 12, vero? Noi facciamo! Speriamo di vedere la serie diventare una scuderia Netflix con i suoi spinon e spin-off

Sappiamo che sei già entusiasta di sapere quali sorprese porteranno le prossime stagioni. Nel frattempo, resta in contatto con noi per sapere tutto sulla vita su schermo e fuori schermo di Netflix.

