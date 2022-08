“Love, Death & Robots” rinnovato per la stagione 4 su Netflix

Amore, morte e robot è appena stato rinnovato su Netflix e tornerà per una quarta stagione, o come lo chiama Netflix, volume 4. Ecco un’analisi di ciò che sappiamo finora sulla quarta stagione di Amore, morte e robot.

La serie antologica animata ha anche ricevuto due nomination di recente agli Emmy del 2022. Lo spettacolo ha ottenuto nomination per “Outstanding Short Form Animated Program” e “Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation”.

Il terzo volume è stato presentato in anteprima su Netflix il 20 maggio 2022 e ancora una volta ha raccolto recensioni entusiastiche sia dalla critica che dal pubblico.

Sebbene ostacolato da una durata più breve rispetto alla maggior parte degli spettacoli, ciò non ha impedito alla serie animata di comparire nella top 10 globale di Netflix per due settimane. Tra il 15 e il 29 maggio 2022 lo spettacolo è stato visto per 29,81 milioni di ore in tutto il mondo.

Netflix ha confermato il rinnovo della quarta stagione insieme ad alcuni dettagli chiave sulla nuova stagione in arrivo.

Love, Death + Robots Volume IV è un GO! ❤️ ☠️ 🤖 pic.twitter.com/ciDBiZtp7Y — Netflix (@netflix) 12 agosto 2022

Nove episodi costituiranno il volume 4 di Amore, morte e robot.

Jennifer Yuh Nelsonche ha assunto le funzioni di “showrunning” da David Fincher dopo che il volume 1 ha continuato a essere coinvolto nel volume 4. Il suo ruolo è ufficialmente quello di Supervising Director.

Tim Miller, David Fincher, Jennifer Millere Giosuè Donen continueranno come produttori esecutivi nel quarto volume.

Netflix ha anche fornito una breve sinossi/anticipazione su ciò che possiamo aspettarci dal quarto volume:

“Terrore, immaginazione e bellezza si combinano in nove nuovi episodi che vanno dalla scoperta di un male antico a un’apocalisse comica, raccontando storie brevi sorprendenti di fantasia, orrore e fantascienza con arguzia e invenzione visiva”.

Nessuno studio è stato confermato per il volume 4. Probabilmente, il Blur Studio di Miller (che finora ha lavorato su 8 episodi) tornerà per produrre nuovi episodi. Nell’ultimo volume, erano dietro a Bad Travelling e Swarm.

Al di là Amore, morte + robot ci sono alcune altre cose che dovremmo menzionare.

Tim Miller è anche fortemente coinvolto in un altro progetto Netflix in arrivo sotto forma di Il gorilla. Il progetto è stato quello su cui ha lavorato in background per oltre un decennio da quando ha iniziato la sua vita come campagna Kickstarter.

Anche Fincher è fortemente coinvolto in futuri progetti Netflix. Il regista ha da poco terminato L’assassino per Netflix, che debutterà su Netflix nel 2023. Oltre a ciò, dovrebbe servire come produttore esecutivo di Chinatown per Netflix e, naturalmente, le voci continuano a girare sul ritorno di Mindhunter per una stagione 3.

Non vedi l’ora di altri episodi di Amore, morte e robot in arrivo su Netflix? Fateci sapere nei commenti.