‘Love, Death and Robots’ Volume 3: in arrivo su Netflix a maggio 2022

Dopo due incredibili volumi di animazione vorticosa dalle squadre dietro Amore, morte e robotun terzo volume è in arrivo su Netflix a maggio 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul terzo volume di Amore, morte e robot.

La serie animata sperimentale proviene dal produttore esecutivo David Fincher, Tim Miller e, più recentemente, Jennifer Yuh. La serie è uno degli spettacoli più unici e sperimentali su Netflix (che ha messo nei guai Netflix) che racconta racconti in vari stili di animazione.

il volume 1 è arrivato su Netflix a marzo 2019 con 18 episodi con il volume 2 in arrivo a metà maggio 2021 con un volume più breve di 8 episodi.

Oltre al trailer del volume 2, Netflix ha annunciato che erano già in corso i lavori per un volume 3 che uscirà nel 2022. Grazie al rilascio del trailer teaser ora abbiamo la conferma che il volume 3 di Amore, morte e robot sta arrivando su Netflix su Venerdì 20 maggio 2022.

È stato confermato in anticipo che il terzo volume arriverà con 8 episodi.

Al momento non si fa ancora menzione di ciò che gli studios stanno lavorando al volume 3 di Amore, morte e robot. Probabilmente puoi scommettere che Blur Studio, che è stato lo studio principale, tornerà. Hanno prodotto tre degli otto episodi del volume 2.

Nuove immagini per Love, Death & Robots volume 3

Cosa aspettarsi dal volume 3 di Love, Death and Robots

Naturalmente, ci sono alcune ipotesi che possiamo fare sul volume 3.

In primo luogo, possiamo dirti che dovresti aspettarti l’inaspettato. Ogni episodio finora ha fornito una vasta gamma di storie e temi con il volume 2 che fornisce in particolare alcune voci più filosofiche.

Parlando con IGN, Tim Miller ha affermato che c’è ancora molto spazio per innovare dicendo “Ci sono alcune cose interessanti che possiamo fare che non sono così guidate dalla narrativa che mi piacerebbe fare, ma non voglio nemmeno perdere la concentrazione sulla narrativa se lo facciamo”.

Tim Miller, Jennifer Yuh, David Fincher e Jermon Denjean hanno parlato all’Annecy Film Festival nel giugno 2021 parlando dei processi che hanno portato alla creazione del volume 2 dello spettacolo.

Tim Millar ha anche preso in giro il volume 3 dicendo: “Abbiamo il volume 3 in uscita, molto presto” aggiungendo “Non potrei essere più entusiasta delle storie che abbiamo lì. Ci sono grandi sorprese per tutti. Uno dei quali sai già che è un’altra puntata di quei tre pazzi robot.

Miller conferma che John Scalzi sarà coinvolto nel secondo episodio. Non è chiaro se anche Philipp Gelatt tornerà a scrivere. Ciò implica anche che Josh Brener, Gary Anthony Williams e Chris Parnell torneranno a doppiare K-VRC, XBOT 4000 e The Cat.

Ci sarà un volume 4 di Love, Death and Robots?

Lo spettacolo non è stato ancora ufficialmente rinnovato oltre il volume 3. Dopo le uscite nel 2022, Miller ha affermato che ci sono molte storie per continuare lo spettacolo.

In quella citata intervista a IGN, Miller ha affermato che “hanno abbastanza storie e idee per iniziare con un quarto volume”, aggiungendo “possiamo ottenere storie ancora migliori e dare alle persone più di ciò che vogliono è un enorme giro di corsa”.

Hai bisogno di più amore, morte e robot? Dai un’occhiata a questo eccellente AMA ospitato su RPAN su Reddit con Tim Miller e Jennifer Yuh Nelson. A breve uscirà anche un libro d’arte per la mostra. Non siamo ancora riusciti a trovare dove verrà venduto il libro, anche se potrebbe essere nel nuovo negozio di Netflix. Ti terremo aggiornato.

Non vedi l’ora Amore, morte e robot volume 3 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.