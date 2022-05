Love, Death and Robots stagione 4 rimane TBA, ma un altro volume è un gioco da ragazzi

Sebbene la stagione 4 di Love, Death and Robots non sia confermata, è molto probabile che l’antologia animata di successo torni per un altro volume su Netflix, ecco perché.

Più dico, guardo e scrivo di Love, Death e Robots, più mi entusiasmo per le possibilità che una quarta stagione potrebbe esplorare; e la stagione 3 è disponibile solo da pochi giorni!

Che tu sia un fan accanito dei contenuti animati di Netflix o che in genere stai alla larga da tutto ciò che non è live-action, questa serie antologica è a dir poco rivoluzionaria che può essere goduta da tutta la famiglia, purché abbia più di 18 anni -old e ovviamente può gestire immagini grafiche.

Mentre abbuffarsi dell’intero terzo volume di Love, Death and Robots ti richiederà solo poche ore, la nostra attenzione si rivolge quasi immediatamente a ciò che verrà dopo e, in particolare, a ciò che riserva il futuro per lo spettacolo creato da Tim Miller.

A partire dal 22 maggio, né Netflix né gli showrunner hanno confermato pubblicamente la produzione della stagione 4 di Love, Death and Robots. Tuttavia, i fan capiscono fin troppo bene che il futuro della serie antologica animata di successo sembra molto luminoso per il gigante dello streaming, ecco perché.

Love, Death and Robots stagione 4 sembra probabile, ma TBA

Come notato in precedenza, stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale della stagione 4 di Love, Death and Robots, ma poiché il terzo volume è stato appena pubblicato in tutto il mondo, i fan non dovrebbero essere troppo preoccupati per la mancanza di notizie finora.

La buona notizia per i fan dello show è che è molto probabile un altro volume, considerando sia la fantastica popolarità della serie, il plauso della critica che il fatto che al suo interno è un titolo antologico.

Netflix deve ancora aggiornare la sua Top 10 in corso per i contenuti lanciati, quindi è difficile avere un’idea di quante famiglie abbiano trasmesso in streaming Love, Death e Robots in questo momento, spesso il fattore chiave nel determinare il rinnovo dei titoli originali.

Tuttavia, è abbastanza ovvio quanto sia diventata popolare questa serie in tutto il mondo; con la serie già presente come quarta serie Top su Netflix UK. Al momento in cui scrivo, la serie sta ottenendo un punteggio impressionante di 8,4/10 su IMDB con valutazioni del 79% e 87% viste rispettivamente sul punteggio medio di Rotten Tomatoes e del pubblico di Rotten Tomatoes.

“Tutti gli episodi sono stati eccezionali IMO, a modo loro. La qualità dell’animazione oggi è così realistica. Mi chiedo perché tutti i film non sono animati. Ogni episodio aveva caratteristiche diverse, una storia diversa, un tipo diverso di animazione. Ma guarderei ogni storia come un intero film. Solo cose fantastiche. – Utente DBJones-CQS, tramite IMDB.

Un’altra buona notizia è che il creatore di Love, Death e Robots Tim Miller aveva precedentemente dichiarato che vorrebbe continuare a produrre nuovi volumi finché Netflix continua a firmare la produzione. Parlando con IGN nell’aprile 2021, Miller ha semplicemente dichiarato: “Perché dovremmo smettere di farlo fintanto che ci lasciano continuare a farlo?”

“Amo l’animazione e amo gli animatori. Sono solo una specie di razza unica. È un vero onore poter, come ha detto Jennifer, portare a queste persone il progetto che non avrebbero mai pensato di ottenere. È davvero come un momento di Babbo Natale nel miglior modo possibile”. – Tim Miller, tramite IGN.

Infine, abbiamo il fatto che Love, Death and Robots è, ovviamente, una serie antologica; il che significa che un’altra stagione è relativamente facile da ottenere rispetto ad altri titoli Netflix, sia live-action che animati.

Otto diversi studi di produzione hanno lavorato alla terza stagione rilasciata di recente, con solo Bur Studio che ha lavorato a più di un episodio del volume 3. Se Netflix desse il via libera alla stagione 4, allenterebbe notevolmente la pressione su ciascuno studio poiché le risorse necessarie sono specificamente solo per un episodio e un episodio.

In effetti, solo tre degli studi di animazione della stagione 3 stavano facendo il loro debutto in Love, Death e Robots, mentre gli altri stavano già producendo contenuti dai due volumi precedenti. Partendo dal presupposto che Netflix mantenga un rapporto di lavoro positivo con tutti gli studi coinvolti, ma soprattutto con quelli che tornano per più episodi, ci sono molti geni creativi che sicuramente vorranno essere coinvolti in un’altra stagione.

Quindi, mentre la stagione 4 di Love, Death and Robots non è ancora stata confermata, un altro volume della serie antologica di successo ha tanto senso quanto assumere un Terminator-Scorpion per la tua infestazione da ratto evoluto, ma quando potrebbe teoricamente uscire su Netflix?

Quando potrebbe uscire la stagione 4 di Love, Death and Robots?

Poiché Love, Death and Robots non è stato ancora pubblicamente rinnovato per la stagione 4, non ci sono informazioni su quando potrebbe essere presentato in anteprima mondiale; tuttavia, possiamo fare delle previsioni in base al ciclo di produzione di ciascuno dei precedenti volumi su Netflix.

La prima stagione è stata effettivamente annunciata nel lontano 2008, quando Love, Death and Robots doveva essere un film teatrale. Dopo l’uscita di Deadpool, è stata presa la decisione di cambiare il titolo in una serie antologica per lo streaming, con il produttore esecutivo David Fincher che ha affermato infamemente “F ** k la roba del film, portiamola su Netflix, perché ce lo faranno fare quello che vogliamo”.

Il volume 1 sarebbe quindi stato presentato in anteprima a marzo 2019 e il gigante dello streaming non ha perso tempo a rinnovare la serie per una seconda stagione solo pochi mesi dopo, a giugno 2019. Quindi, nell’aprile 2021, è stato pubblicato online il trailer della stagione 2 che con sorpresa di tutti , non solo includeva la data di uscita per la seconda stagione, ma annunciava anche che il terzo volume di episodi sarebbe uscito nel 2022.

Basato sul ciclo di produzione della stagione 1-2 e il successivo doppio annuncio della seconda e terza stagione; HITC prevede che Love, Death and Robots 4 stagione uscirà su Netflix nel secondo trimestre del 2023, molto probabilmente a maggio.

Questo articolo verrà aggiornato non appena Netflix o gli showrunner condivideranno qualsiasi informazione riguardante un quarto volume della serie Love, Death and Robots.

Quali episodi hanno più bisogno di un seguito?

Love, Death and Robots stagione 3 ha caratterizzato il primo episodio sequel di “Three Robots: Exit Strategies” che hanno fatto il loro debutto per la prima volta nel volume 1. Questo pone una domanda interessante; quali altri episodi vorrebbero vedere il ritorno dei fan per un sequel o una storia spin-off?

Personalmente, dal terzo volume, ci piacerebbe vedere più contenuti da “Bad Travelling”, “Mason’s Rats”, “Swarm” e ovviamente “Three Robots”. Tornando ai volumi precedenti, le continuazioni di “The Tall Grass”, “Snow in the Desert”, “Alternate Histories” e “Sonnie’s Edge” porterebbero sicuramente la stagione 4 di Love, Death and Robots a nuovi livelli.

Facci sapere nei commenti qui sotto quali episodi di Love, Death e Robots vorresti di più vedere tornare con un sequel nella stagione 4!

