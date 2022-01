“Love and Leashes” è un film K-Drama scintillante e piccante in arrivo su Netflix – Data di uscita, cast, trailer, sinossi e altro

È quasi come se la capitale dell’intrattenimento fosse stata spostata nel continente asiatico, in particolare nel paese della Corea. Netflix sta tirando fuori ancora una volta una storia coreana dal cappello e siamo davvero entusiasti di questa. Questo febbraio avremo per noi stessi una storia romantica completamente diversa sotto forma di Amore e guinzagli.

Abbiamo dato uno sguardo piuttosto intrigante al film con un recente teaser Netflix Korea pubblicato su Twitter. Il 21° secolo è davvero tutto incentrato sull’accettazione; questo è un film incentrato sull’esplorazione di ciò che esattamente l’amore e la sessualità significano per le persone. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su questo film.

Data di uscita di Love and Leash

Il tanto atteso film romantico coreano volgare Amore e guinzagli sarà di fronte a noi subito prima di San Valentino con un’uscita mondiale l’11 febbraio 2022.

Chi sono tutti in questo film?

Il film, originariamente basato su un webtoon coreano con lo stesso nome, è uno dei titoli più attesi quest’anno. Presenta Seohyun, del gruppo femminile K-pop Girls’ Generation, e Lee Jung Young, membro degli U-Kiss. Il talentuoso Park Hyun Jin ha diretto il film, rendendo questo progetto qualcosa che attende con impazienza.

Teaser Amore e guinzagli

Netflix ha recentemente pubblicato un teaser molto intrigante per il film, con la didascalia “L’amore è una questione di preferenze personali. Un principiante e un esperto giocano a un gioco scintillante. Fatti legare con Seohyun e Lee Jun-young in questa piccante commedia romantica Love and Leashes“

Sinossi di Amore e guinzagli

La sinossi ufficiale di Love and Leash recita:

“Pensi che ci sia un rapporto perfettamente uguale? Una relazione si inclina sempre in qualche modo da una parte. Questa storia d’amore parla di Jung Ji-woo (Seo hyun), una donna che non era consapevole di avere un controllo istintivo più forte sugli altri, e Jung Ji-hoo (Lee Jun-young), un uomo con una forte tendenza obbedire agli altri, diventare attuali al di là delle loro commedie speciali.

Non sono pervertiti? Bene, l’essere umano non è un pervertito in una certa misura?

Anche nel tuo cuore in questo momento, non hai l’istinto di non poterlo dire a nessuno?“

Mentre aspettiamo questo film, dovresti assolutamente dare un’occhiata a spettacoli e film coreani più sorprendenti su Netflix.

