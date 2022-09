Per la maggior parte, il pubblico non ha nemmeno dovuto recarsi al cinema per vedere una serie di nuovi film. Netflix li ha portati a casa.

Finora quest’anno abbiamo visto una serie di titoli dalla comodità dei nostri divani, da Attività febbrile a Tes massacro della motosega.

Horror, commedia, dramma, azione: è coperto. A proposito di azione, uno degli ultimi film di Netflix ne offre in abbondanza.

Diretto da Anna Foerster, il thriller Lou è stato presentato sulla piattaforma venerdì 23 settembre e solleverà sicuramente alcune domande. Vale a dire, Lou è basato su una storia vera?

Lou su Netflix è basato su una storia vera?

No, Lou non è basato su una storia vera. Tuttavia, The Cinemaholic riporta che fa riferimento ad alcuni eventi della vita reale che contestualizzano i personaggi.

Ad esempio, Lou fa riferimento al colpo di stato iraniano del 1953, che diventa un elemento e un catalizzatore piuttosto importante per la trama.

D’altra parte, il film è un’opera di finzione ideata da una storia originale scritta da Maggie Cohn e Jack Stanley.

Per coloro che devono ancora vederlo, Allison Janney interpreta una donna misteriosa che rimane coinvolta in un complotto di rapimento quando la giovane figlia del suo vicino viene rapita. Contro gli elementi e le probabilità, si propone di restituirla al sicuro.

Chi recita nel cast di Lou?

Puoi controllare i membri del cast centrale e i loro rispettivi ruoli di seguito:

Allison Janney nel ruolo di Lou Adell

Jurnee Smollett nel ruolo di Hannah Dawson

Logan Marshall-Green nel ruolo di Filippo

Ridley Bateman nel ruolo di Vee Dawson

Matt Craven nel ruolo dello sceriffo Rankin

Greyston Holt nel ruolo di Chris

Daniel Bernhardt nel ruolo di Tony

RJ Fetherstonhaugh nel ruolo di Gerry

“Ho amato la sfida”

Allison ha recentemente parlato con Screenrant della preparazione per il ruolo di titolare fisicamente impegnativo:

“Sono sempre stato molto atletico da bambino e amo fare commedie fisiche. Quindi, questa è un’area in cui non ho mai giocato prima, che è il combattimento fisico corpo a corpo. Ho adorato il processo di allenamento con il nostro allenatore Daniel Bernhardt, che ho lavorato con tre ore al giorno per imparare le mosse e imparare a combattere. Ho pensato che fosse fantastico”.

Ha aggiunto: “Mi sono sentita euforica per il lavoro di preparazione per questo. Alla fine, presentandomi sul set e facendo le scene, mi sono sentito più preparato di quanto non fossi mai stato per qualsiasi cosa avessi girato prima, perché ci ho lavorato così a lungo. Ed è stato molto divertente. Ho adorato la sfida”.

Lou è in streaming esclusivamente su Netflix.

