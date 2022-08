Lou con Allison Janney data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro

Allison Janney sta canalizzando il suo John Wick interiore per un nuovo entusiasmante film thriller d’azione Netflix Lou in arrivo questo settembre! L’attrice, che di solito è nota per ruoli comici e drammatici, sta facendo qualcosa di nuovo con questo film e non vediamo l’ora di vederla in esso.

Non solo, ma recita al fianco della stessa Black Canary, Jurnee Smollet, che ha anche recitato in progetti come Paese di Lovecraft e il film Netflix Testa di ragno. Anna Foerster dirige il film, basato su una sceneggiatura di Maggie Cohn e Jack Stanley da una storia creata da Cohn.

Se il cast, una regista e una scrittrice non sono abbastanza per emozionarti, che ne dici del fatto che JJ Abrams di Bad Robot stia producendo il film? Janney e Smollett saranno anche produttori esecutivi insieme a Cory Bennett Lewis, Lindsey Weber, Braden Aftergood e Brendan Ferguson.

Lou data di uscita

Lou sta arrivando su Netflix su 23 settembre 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET.

Lou cast

Janney interpreta Lou, una donna che pensa di essersi finalmente lasciata alle spalle il passato quando una madre disperata (Smollett) la implora di salvare la figlia rapita nel mezzo di un’orribile tempesta.

Oltre alle due attrici principali, il film è interpretato anche da Logan Marshall-Green, Matt Craven e Ridley Asha Bateman. Trovate l’elenco completo del cast qui sotto.

Allison Janney nel ruolo di Lou

Jurnee Smollett

Logan Marshall-Green

Matt Craven

Marci T. House

Ridley Asha Bateman

Toby Levis

Greyston Holt

Sinossi Lou

Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale del film insieme al nuovo trailer.

Credendo di essersi lasciata alle spalle il suo passato pericoloso, Lou (Allison Janney) trova la sua vita tranquilla interrotta quando una madre disperata (Jurnee Smollett) la implora di salvare la figlia rapita. Mentre infuria un’enorme tempesta, le due donne rischiano la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti e svelerà segreti oscuri e scioccanti del loro passato. La vincitrice dell’Oscar Allison Janney e la candidata all’Emmy Award Jurnee Smollett recitano in Lou, insieme a Logan Marshall-Green e Ridley Asha Bateman. Il film è diretto da Anna Foerster da una sceneggiatura di Maggie Cohn e Jack Stanley, con la produzione di JJ Abrams di Bad Robot, Hannah Minghella e Jon Cohen.

Rimorchio Lou

Non vedi l’ora di guardare Lou con Allison Janney e Jurnee Smollett questo settembre? Assicurati di aggiungere il film alla tua watchlist.