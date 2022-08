Lost Ollie è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Se stavi cercando uno spettacolo per tirare a fondo le corde del tuo cuore, l’hai sicuramente trovato.

Netflix offre molti contenuti per tutta la famiglia e uno dei suoi titoli più recenti si è dimostrato in qualche modo essenziale per la visualizzazione sia per bambini che per adulti.

Creato da Shannon Tindle, Lost Ollie è stato presentato sulla piattaforma mercoledì 24 agosto 2022 ed è in realtà basato sul libro per bambini di William Joyce del 2016 Ollie’s Odyssey.

Raccontando la toccante storia di un giocattolo alla ricerca del bambino che lo ha perso, potresti trovarti a chiederti se l’episodio finale della prima stagione sia la fine della strada…

Lost Ollie è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Netflix ha già confermato che Lost Ollie è una serie limitata. Non è stato rinnovato per una seconda stagione.

Quindi, non c’è motivo di aspettarsi più episodi.

Tutte e quattro le puntate sono state presentate in anteprima lo stesso giorno e il finale dovrebbe sicuramente lasciare il pubblico soddisfatto sapendo che gli sceneggiatori della serie hanno adottato un approccio “unico e fatto” al materiale originale.

L’episodio 4 – intitolato Home – chiude il libro sul commovente viaggio di Ollie.

‘È stato un po’ un tiro’

Cartoon Brew rivela che la serie era originariamente composta da otto episodi di mezz’ora, ma la decisione è stata successivamente spostata su quattro episodi più lunghi. Shannon ha recentemente valutato il cambiamento:

“Ad essere onesti, è stato un po’ un tiro perché il ritmo è tutto. Avevo proposto e iniziato a scrivere la serie in otto episodi e non avevamo molto tempo per ristrutturarla. Per fortuna, abbiamo avuto il vantaggio di episodi più lunghi, quindi non è stato come se lo spettacolo fosse tagliato a metà”.

Tutto sommato, è chiaro che è contento di come il progetto è nato, estendendo il suo apprezzamento per il cast dello show.

“Abbiamo avuto incredibili esibizioni dal vivo”, ha detto, “e se le performance dei personaggi animati non sono credibili nemmeno per un momento, l’intero spettacolo fallisce”.

Chi recita nel cast di Lost Ollie?

Puoi controllare le stelle centrali e i loro rispettivi ruoli di seguito:

Jonathan Groff nel ruolo di Ollie

Mary J. Blige nel ruolo di Rosy

Tim Blake Nelson nel ruolo di Zozo

Gina Rodriguez come mamma

Jake Johnson nel ruolo di papà

Kesler Talbot nel ruolo di Billy

Lost Ollie è in streaming esclusivamente su Netflix.

