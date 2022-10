L’Osservatore, Il Peccatore e altro ancora

Ottobre sta volando veloce perché siamo già nel terzo fine settimana del mese. E con il fine settimana arrivano alcune fantastiche nuove uscite negli spettacoli Netflix. È tempo di rilassarsi e godersi un po’ di tempo libero con le fantastiche nuove uscite di Netflix, tra cui The Watcher, La maledizione di Bridge Hollow, Wild Croc Territory, e altro ancora.

L’osservatore è stato recentemente rilasciato ed è già al primo posto nell’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix. Aderire a questo titolo sono Dahmer, Il club di mezzanotte, La lista nera, Il peccatore, e altro ancora.

Molti spettatori sono in piena modalità Halloween e Netflix ha un ottimo elenco di titoli, vecchi e nuovi, per farti divertire in questa stagione spettrale. Dai un’occhiata ai migliori film e programmi di Halloween su Netflix nel 2022.

I migliori nuovi programmi Netflix del 15 ottobre 2022

L’osservatore

Un nuovo thriller misterioso è arrivato su Netflix: L’osservatore. La serie è composta da un cast fantastico, tra cui Naomi Watts, Bobby Cannavale, Mia Farrow, Noma Dumezweni, Joe Mantello, Richard Kind, Terry Kinney, Margo Martindale e Jennifer Coolidge.

Basandosi su eventi reali, la famiglia Brannock si trasferisce nella casa dei loro sogni a Westfield, nel New Jersey, e inizia a essere molestata dalle lettere inviate loro da qualcuno di nome The Watcher. La serie è stata creata da Ryan Murphy (storia dell’orrore americana) e Ian Brennan (Dahmer) e con materiale di partenza da un articolo pubblicato in Rivista di New York di Reeves Wiedeman.

L’imperatrice

L’imperatrice è un nuovo titolo nel genere storico. Basato sulla vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, interpretata da Devrim Leingnau, che assomiglia a Jennifer Lawrence à la I giochi della fame giorni.

La storia segue Elisabeth, che si innamora dell’imperatore Francesco e diventa la sua sposa. Entra nella vita di corte a Vienna e deve affrontare gli intriganti membri della famiglia di suo marito, inclusa sua suocera, che è anche sua zia, suo cognato e altri che cercano di governare l’Austria.

Se sei un fan dei drammi storici, assicurati di dare un’occhiata a questo. I costumi da soli lo rendono degno di un orologio.

Il peccatore stagione 4

Una nuova stagione di Il peccatore è arrivata. La prima stagione di questa serie è basata su un romanzo di Petra Hammesfahr e doveva essere una miniserie in otto parti. Ma il successo e il plauso hanno esteso questa serie a una quarta e ultima stagione.

In questa stagione, Ambrose (Bill Pullman) si recherà nel Maine settentrionale per godersi la pensione e riprendersi dal suo caso precedente. Ma quando una famiglia importante vive una tragedia, viene reclutata per indagare sul caso. Il nuovo cast di questa stagione include Alice Kremelberg, Michael Mosley, Frances Fisher, Cindy Cheung, Ronin Wong e Neal Huff.

Easy-Bake Battle: la competizione di cucina casalinga

Ospitato da Occhio strano protagonista Antoni Porowski, Battaglia facile da cuocere è una nuova competizione di cottura di realtà. E se tu, come me, pensavi che ciò avrebbe coinvolto Easy Bake Ovens, ci sbagliavamo. Antoni e un nuovo ospite speciale fungono da giudici per ogni episodio mentre i concorrenti vengono cronometrati e giudicati sulla facilità di preparazione dei loro piatti.

I giudici cercano anche la semplicità degli ingredienti, ingegnosi accorgimenti temporali e tempi di preparazione e cottura più rapidi. I cuochi si sfideranno per $ 25.000 in ogni battaglia, con il vincitore che avanzerà per avere la possibilità di vincere fino a $ 100.000!

Dead End: Paranormal Park stagione 2

Creato da Hamish Steele, Vicolo cieco: Parco paranormale è tratto da una serie di graphic novel, Dead Endia di Steele e un cortometraggio web Senza uscita di Cartoon Hangover’s Too Cool! Cartoni animati.

La serie segue Barney, Norma e il magico cane parlante Pugsley mentre lavorano in una casa stregata di un parco a tema locale. Lavorano insieme per combattere le forze paranormali con la loro guida negli inferi, Courtney, un demone millenario. Senza uscita è un divertimento per tutta la famiglia, classificato TV-Y7, adatto dai sette anni in su. Ma come sempre, i genitori sono il miglior giudice di ciò che i loro figli dovrebbero guardare.

Quali programmi Netflix guarderai questa settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!