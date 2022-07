L’origine in streaming su Netflix? (dove guardare in streaming)

A Lifetime non mancano i romanzi di VC Andrews da adattare, a quanto pare. La rete ha già realizzato film su Fiori in soffitta serie di libri, e ora una serie limitata basata su un romanzo prequel uscirà questo fine settimana! Detto questo, il romanzo prequel che costituisce la base della serie non è di VC Andrews. Fiori in soffitta: l’origine è basato sul libro di Andrew Neiderman, Giardino delle Ombre.

La serie parla della testarda Olivia Winfield che viene corteggiata da uno degli scapoli più idonei della nazione, Malcolm Foxworth. Dopo essersi innamorata, Olivia si ritrova la nuova amante di Foxworth Hall, dove scopre presto che la sua vita da favola nasconde un oscuro segreto.

Coloro che hanno seguito insieme all’originale Fiori in soffitta sappi che Olivia alla fine diventa l’antagonista principale della storia mentre rinchiude i suoi nipoti in soffitta e le cose si evolvono in un territorio sempre più orribile. La nuova serie darà un’occhiata a come Olivia è diventata la donna malvagia e violenta che la conosciamo nei film e nei romanzi.

Kelsey Grammar, Hannah Dodd, Paul Wesley, Max Irons, Harry Hamlin, Kate Mulgrew, Luke Fetherston, T’Shan Williams, Alana Boden, Callum Kerr e Buck Braithwaite recitano nella serie.

Dove guardare Flowers in the Attic: The Origin

La serie debutterà sabato 9 luglio 2022. Gli episodi vanno in onda alle 8/9c. Il modo migliore per guardare lo spettacolo è guardare in diretta sulla rete Lifetime via cavo o un provider di televisione digitale come Sling TV, Hulu Live o YouTube Live. Puoi anche registrare o utilizzare su richiesta per guardare i programmi in questo modo.

Un’altra opzione è guardare tramite il sito Web o l’app Lifetime, ma avrai bisogno di un provider TV per accedere e guardare. Altrimenti, potresti dover aspettare e vedere se Fiori in soffitta: l’origine alla fine trasmette in streaming su Hulu, cosa che dovrebbe nel prossimo futuro. È anche possibile che la miniserie finisca per essere trasmessa in streaming su Discovery+, come hanno fatto in passato alcuni contenuti Lifetime.

Per ora, se vuoi davvero guardare lo spettacolo, la soluzione migliore è ottenere un fornitore digitale come quelli sopra menzionati. Ci sono quattro episodi in totale e andranno in onda in quattro sabati sera.

Flowers in the Attic: The Origin sarà su Netflix?

Molto probabilmente la miniserie non verrà trasmessa in streaming su Netflix. Lifetime è di proprietà di A&E Networks, che a sua volta è di proprietà congiunta di Hearst Communications e Disney.

La maggior parte dei contenuti Lifetime va a Hulu, dal momento che Hulu è di proprietà della Disney. Di tanto in tanto i film Lifetime davvero vecchi andranno su Netflix o Prime Video, ma in generale, gli originali Lifetime vengono salvati per Hulu o la piattaforma di Lifetime.