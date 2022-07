L’ora di rilascio di Grey Man è stata confermata per i fusi orari di tutto il mondo

Dopo il successo di Avengers: Infinity War ed Endgame, Anthony e Joe Russo sono un duo di registi molto richiesto che realizza il loro ultimo sforzo, The Grey Man, un must per i fan del cinema.

Con un budget di 200 milioni di dollari, The Grey Man è il film originale più costoso di Netflix e con Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas e Regé-Jean Page tra il cast stellato, non sorprende vedere perché c’è un tale brusio che circonda il film.

Comprensibilmente, i fan sono ansiosi di approfondire The Grey Man quando arriverà su Netflix, ma quando è esattamente il momento di uscita del film?

L’uomo grigio | Trailer ufficiale BridTV 10173 L’uomo grigio | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BmllggGO4pM/hqdefault.jpg 1018599 1018599 centro 13872

Anteprima della trama di The Grey Man

Basato sul romanzo del 2009 di Mark Greaney, The Grey Man racconta la storia dell’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), conosciuto con il suo nome in codice, Sierra Six.

Gentry era una volta un killer altamente qualificato, autorizzato dall’Agenzia, che è stato strappato da un penitenziario federale dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton).

Tuttavia, nonostante sia uno dei migliori assassini del mondo, la situazione si ribalta su Gentry quando diventa il bersaglio di Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex alleato della CIA, che gli dà la caccia in tutto il mondo e non si fermerà davanti a nulla per prenderlo fuori.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Paolo Abell | Netflix

Data e ora di uscita di The Grey Man

The Grey Man uscirà su Netflix venerdì 22 luglio 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle uscite Netflix, il film uscirà contemporaneamente in tutto il mondo e per vari fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Ciò significa che i fan che guardano dagli Stati Uniti potrebbero fare tardi se vogliono rimanere svegli a guardare il film mentre gli spettatori in Europa e in Asia possono guardare in un momento molto più tranquillo dalla mattina alla sera.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Paolo Abell | Netflix

The Grey Man ha un potenziale sequel

Non solo The Grey Man è basato su un romanzo di Mark Greaney, ma è anche il primo di una serie di romanzi.

In totale, la serie di romanzi The Grey Man è composta da ben 11 voci, con un dodicesimo che uscirà nel 2023.

Il primo libro del franchise è esploso sulla scena nel 2009 ed è stato seguito da un nuovo sequel quasi ogni anno, con la voce più recente, Sierra Six, in arrivo sugli scaffali delle librerie nel febbraio 2022.

Se The Grey Man di Netflix si rivela un successo, c’è tutta una serie di romanzi successivi che potrebbero fornire l’ispirazione per un sequel o due.

Oltre a The Grey Man, gli altri romanzi della serie sono i seguenti:

L’uomo grigio (2009)

Sul bersaglio (2010)

balistico (2011)

L’occhio morto (2013)

Esplosione alla schiena (2016)

Grigio canna di fucile (2017)

Agente sul posto (2018)

Missione critica (2019)

Un minuto fuori (2020)

Implacabile (2021)

Sierra Sei (2022)

Bruciatore (2023)

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netfilx

The Grey Man esplode su Netflix venerdì 22 luglio 2022.

In altre notizie, il cast degli alieni di Zombies 3: incontra gli attori dietro A-Lan, A-Li e A-Spen